Ce este „Tuta Absoluta” şi cum a reuşit să pună pe butuci afacerile unor fermieri din România

Este foarte agresiv şi este prezent în toate bazinele legumicole din România. Tomatele sunt cele mai vulnerabile. Fluturii consumă partea verde a vrejului, iar larvele pătrund în roşie şi o strică.

„Şi în fruct pătrunde şi depune ouăle acolo, depune iarăşi unde două roşii se lovesc între ele. Din cauză că frunza e uscată, fructul nu se mai poate alimenta cum trebuie se coace la mărimea asta mică”, spune Gheorghe Chiriţă, legumicultor din Buzău.

Gheorghe Chiriţă produce tomate de peste 30 de ani. Nu-şi aminteşte să mai fi suferit vreodată pagube atât de mari din cauza unui dăunător.

Plantele din solarii s-au uscat înainte ca pătlăgelele să atingă dimensiunea normal. S-au copt, însă au semnele atacului de molie şi sunt foarte mici. Fermierul se pregăteşte să distrugă plantaţia.

”Producţia pe care eu trebuia să o am, dacă am făcut jumătate. Pentru că de exemplu planta asta trebuia să fie până sus. Din cauză că s-a uscat, nu a mai avansat. Tuta asta exact la vârf se ridică mai întâi apoi pleacă în jos. Am avut roşii mari, dar acum din cauză că a terminat frunza fructul nu se mai poate alimenta şi desigur nu se mai dezvoltă. Nu mai sunt bune de nimic. Le scot şi le dau foc pentru că mai sunt larve înăuntru. Trebuie ars tot”, declară legumicultorul buzoian.