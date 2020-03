Buzoiancă de 62 de ani, amendată pentru că a părăsit perimetrul de izolare

După depistarea situaţiei, femeia a fost sancţionată contravenţional, iar forţele de ordine au pus în aplicare prevederile Ordonaţei militare şi au plasat-o în carantină.





Aceasta prevede că "persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc localitia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publica si plasate in carantina institutionalizata, sub paza".