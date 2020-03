Strigătul de ajutor al unei bătrâne rămase fără bani şi provizii. „Vă rog din suflet, îmi este foame. Vă dau banii la pensie“

O bătrânică din Braşov, izolată în casă şi rămasă fără mâncare şi fără bani până la pensie, s-a văzut nevoită să apeleze la trecători. Fără familie, uitată de vecinii din bloc şi disperată, femeia a cerut ajutor unei trecătoare. Întreaga întâmplare a fost povestită pe Facebook de către Elena Paula Mate.

Femeia a relatat cum a fost abordată de bătrânica rămasă fără ajutor şi cum aceasta a promis că-i va înapoia banii când va lua pensia pe 14 aprilie.

Elena Paula Mate a sărit în sprijinul bătrânei aflate într-o situaţie delicată. FOTO: Facebook

„Vă rog din suflet! Îmi este foame! Nu am bani! Am terminat tot ce aveam. O pâine îmi luaţi şi mie. Sunt singură şi am 83 de ani. Stau la apartamentul... Vă dau banii când iau pensia în 14”, s-a rugat bătrânica din fereastră, în momentul în care a observat că femeia se îndrepta spre magazin.

Uitată de toţi

Rugămintea, dar mai ales situaţia bunicuţei a impresionat-o profund pe femeie. „M-am cutremurat cu suflet, cu trup şi minte. Într-un bloc cu atâtea apartamente şi atâţia vecini.. Doamne, dă-mi răbdare!Şi eu care credeam că am vazut şi auzit destule. Nici nu am avut putere să-i răspund. Am intrat în magazinul de lângă scara blocului.Vânzatoarea era o nouă angajată. Nu ştia de soarta bunicuţei. Am cumpărat ce am crezut de cuviinţă, ulei, zahar, cateva conserve, cartofi, brânză, încadrându-mă la ceea ce aveam in buzunar. Am sunat la interfon şi am intrat. Bunicuţa, chircită de bătrâneţe şi de boală, se sprijinea cu neputinţă într-un cadru. Tremura şi plângea. Nu am intrebat nici dacă are copii sau nepoţi. Mi-a dat un număr de telefon să o sun cand ia pensia.

Ea nu are credit de ceva vreme. Nu o voi suna când ia pensia. O voi suna să o intreb dacă mai are nevoie de ceva”, a povestit femeia.

Marcată puternic de această întâmplare, ea şi-a revenit cu greu. Imagini şi gânduri triste au năpădit-o provocându-i lacrimi.

„Până în seara asta nu m-am gândit nici la bătrâneţe nici la singuratate. Şi nici nu cred că am să mă mai vait de ceva vreodată. Am ajuns plângând în scara blocului meu. Am stat ceva timp să mă linistesc să nu mă vadă Alexandra plângând. Am învăţat-o să nu plângă.. Să fie puternică. Nu aş fi vrut să mă vadă aşa. «Nu ai luat nimic, mamă?» «Am uitat banii acasă, cobor acum să cumpar». Nu puteam povesti fetiţei prin ce trecusem. Să nu o ia ca pe un advertisment la ceea ce se numeste neputinţa mea, vârsta mea după ceva vreme care va trece. Oameni buni.. Când luaţi coşuri pline cu de toate întrebaţi vecinii care sunt singuri si neajutoraţi dacă au nevoie de pâine şi apă. Nu se ştie ce ne rezervă cea mai scurtă clipă din viaţă şi nu stim cum rămânem”, a scris Elena Paula Mate pe Facebook.

Oamenii au sărit în ajutorul bunicuţei sărmane

Postarea a devenit virală şi a adunat în mai puţin de două zile 54.000 de comentarii şi mai mult de 78.000 de distribuiri. „Eşti un om cu suflet mare! Dumnezeu să-ţi dea sănătate şi nu uita: ţi se va răsplăti fapta bună” a scris cineva. Foarte frumos din partea ta, felicitări, dar unde sunt oamenii care trebuie să ajute bătrâni”, s-a întrebat retoric un internaut. „Bravo ţie, ai făcut un gest minunat”, a scris altcineva.

După ce întâmplarea a fost făcută publică, numeroase persoane şi-au exprimat disponibilitatea de a o ajuta pe viitor pe bătrână, iar unii chiar au trecut la fapte. Asociaţia Arc Social îi va asigura de acum femeii câte o masă caldă în fiecare zi, iar alţi oameni au sărit, la rândul lor, să o ajute cu diverse produse.