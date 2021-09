Poliţistul Marian Godină: „Goe, de la Şaguna, vinovat de traficul infernal de la Braşov“

Poliţistul braşovean Marian Godină are o postare pentru care Primăria Braşov ar trebui să-i mulţumească. Odată cu începerea anului şcolar, municipalitatea a extins programul de transport al elevilor de acasă la şcoală şi retur, pentru ca părinţii să poată avea încredere că odraslele ajung cu bine la cursuri şi, apoi, acasă.

În prima zi de şcoală, Marian Godină a încercat să ajungă la timp cu maşina la muncă, fapt imposibil din cauza traficului. Poliţistul locuieşte în Şchei şi spune că, în mod normal, face 10 minute de acasă până la sediul Poliţiei. Din cauza traficului, însă, în prima zi de şcoală a făcut mai bine de o oră. Poliţistul trage un semnal de alarmă pentru părinţii care încearcă să-şi protejeze excesiv copiii.

Trafic infernal, chiar de Forumul Oraşelor Verzi

„Mare deranj mare în Braşov, zilele astea, după ce una dintre benzile de circulaţie ale străzii Mureşenilor a fost închisă, ca urmare a Forumului Oraşelor Verzi, la care Braşovul a fost parte.

Şi numai verde nu a fost oraşul, căci coloanele de maşini înghesuite au blocat tot centrul, ducând la limite greu de suportat nervii şoferilor care au aruncat cu înjurături la adresa primăriei, poliţiei, poliţiei locale etc.

Cu alte cuvinte, şoferi aflaţi în aglomeraţie s-au mirat de cât de mulţi şoferi sunt în aglomeraţie.

Locuind în Şchei, (trebuie să traversez tot centrul ca să ajung acasă) am trecut şi eu cu greu de experienţa asta. Spre deosebire de mulţi alţii, am fost prins în coloană dorind să merg la serviciu sau dinspre serviciu spre casă.

Majoritatea celor care înjură sunt turişti aflaţi în căutarea unui loc de parcare cât mai „în buricul târgului” sau chiar braşoveni care vor să iasă în oraş şi, la fel, să ajungă cu maşina cât mai aproape. Pe lângă ei, înjurăm noi, cei care locuim în Şchei şi care trebuie să trecem prin toată această îngrămădeală de fiecare dată când mergem spre casă.

Am mers la Parada bicicletelor, deci cu bicicleta, şi, trebuie să recunosc, am avut o plăcere sadică să-i văd pe şoferii nervoşi blocaţi în trafic. Din păcate, din dorinţa lor de a fi foarte comozi, suferă alţii, căci nu-mi pot imagina cum ar fi trecut o ambulanţă sau o maşină de pompieri pe acolo.

Cu populisme nu faci treabă, iar centrele istorice ale marilor oraşe ar trebui să fie lipsite de maşini. Sau dacă chiar vrei cu maşina, să-ţi crape buzunarele, să plateşti atât de mult încât autobuzul să-ţi pară simpatic. De altfel, chiar şi acum, varianta unui taxi ar fi mult mai ieftină, aceasta lipsindu-te de căutarea unui loc de parcare, de nervi, de stres, iar, în plus, ai putea şi să consumi ceva alcoolizat.

Revenind la bicicletă, că tot am zis că am participat la Parada bicicletelor, drumul de acasă până la Lacul Noua a fost o adevărată aventură. Claxoane gratuite, neacordări de prioritate, lipsa pistelor de biciclete, canalele de pe acostament etc. Nu ai cum să condamni pe cineva în Braşov că nu foloseşte bicicleta. Domnul primar ar trebui să se aplece serios spre această problemă, căci Braşovul numai oraş verde nu e, iar bicicleta încă nu e o opţiune. Mă dau exemplu pe mine, am încercat să merg la serviciu cu bicicleta, dar nu am reuşit să găsesc vreun traseu sigur.

Mai trist e că începe şcoala, iar plecatul cu maşina din Şchei, dimineaţa, e un adevărat test al răbdării. În drumul meu spre serviciu, sunt câteva şcoli şi licee, chiar Colegiul Andrei Şaguna, cel mai bun din Braşov şi în topul celor din ţară. Ca să ajung la ora 8 la serviciu, trebuie să plec până în ora 7:10, altfel ajung la 8.30. Plecând la 7:10, ajung la 7:20. De unde aglomeraţia asta?

Sute de părinţi îşi aduc odraslele cu maşinile şi îi debarcă în faţa porţii şcolii. Vlăjgani de clasa a 12-a coboară din maşina mămiţichii, păşind de pe banchetă direct în curtea şcolii.

Măi, Goe, degeaba eşti tu la Şaguna, că, după ce te vei lovi singur de viaţă, te va prosti Gicu cu 3 clase şi îţi va vinde pe bani grei săpun în cutie de Iphone. Vei smiorcăi în situaţii mai grele şi vei plânge după mamiţica, cea care te aducea la şcoală în clasa a 12-a. Vei ieşi cu o fată şi când va vrea ceva de la tine, îţi vei dori să fie mami lângă tine să-ţi arate ce să faci. Mergi, Goe, cu autobuzul la şcoală, dai acolo şi de Gicu, şi de Marcel, şi de Gogu, care n-au bani de mers cu maşina, dar de la care ai şi ce învăţa. Loveşte-te, Goe, de viaţă, ieşi din bula de sticlă în care te ţine maică-ta captiv, că vei da de păsărele şi vei suna la 112 panicat.

În concluzie, ar trebui ca plimbatul cu maşina prin centru să fie un lux care să-i usture la buzunare şi pe cei cu dare de mână. Autobuzul, fraţilor, autobuzul! Şi tu, Goe!”, a transmis Marian Godină.

