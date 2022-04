Mieii, mai scumpi cu 30% decât anul trecut. Crescătorii spun că, dacă nu sunt ajutaţi, nu se vor descurca

Zona Braşov este una care oferă condiţii optime pentru creşterea oilor, cu multe păşuni aflate în zone destul de greu accesibile, astfel încât dezvoltarea urbană să fie dificilă. Nu este de mirare, astfel, că există mulţi ciobani în judeţ şi în apropiere, care au un număr mare de oi. Cu toate acestea, preţul mieilor de Paşte va fi simţitor mai mare decât anul trecut.

De Paştele catolic, carnea de miel se va vinde cu 40 de lei pentru un kilogram, după cum afirmă un crescător din zona Întorsura Buzăului. Anul trecut, mieii s-au vândut cu 30 sau 35 de lei, dar, de atunci, costurile au crescut foarte mult, după cum spune Ioan Pastor.

„Acum un an, porumbul l-am luat la 50 de bani. Acum îl iau la 1 leu 50, 1 leu 70, chiar doi lei, în cazul celor care îl iau cu sacul. Eu îl iau cu preţul acesta en-gros. Plus faptul că pământul, pe lângă îngrăşăminte, are nevoie şi de unele chimicale, ca să distrugem dăunătorii, iar acestea s-au scumpit şi ele foarte mult. Daăc nu ne ajută nimeni, nu ne descurcăm”, a spus Ioan Pastor.

Crescătorii nu exclud ca, până la paştele ortodox, preţurile să mai crească, dacă vor mai exista scumpiri ale carburanţilor sau energiei. Până la preţ, însă, trebuie să fim atenţi de unde şi ce cumpărăm. Directorul DSVSA Braşov, Irina Holerga:

„Cetăţenii trebuie să cumpere din unităţi înregistrate sanitar-veterinar, din pieţele agro-alimentare care vor fi supravegheate în permanenţă de către medici veterinari oficiali, organizaţi în circumscripţii sanitare veterinare. Trebuie să fie atenţi, în primul rând, la modul de marcare a carcaselor de miel, să existe marca de sănătate de formă ovală”, a explicat Irina Holerga, directorul executiv al DSVSA Braşov.

Chiar dacă mieii vor putea fi comercializaţi încă de sâmbătă, 9 aprilie, în pieţe ei apar, de obicei, mai târziu, în Săptămâna Mare a Paştelui catolic. Inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare vor fi prezenţi în toate pieţele şi vor veghea ca întreg procesul să se desfăşoare conform legii.

