Marian Godină, despre vârsta de pensionare şi veniturile poliţiştilor: „Vă prezint aici salariul meu enorm”

„Faptul că un poliţist a ieşit la pensie la 42 de ani cu o pensie de peste 11000 de lei este într-adevăr o ştire foarte bună pentru că provoacă indignare. Şi pe bună dreptate.

Dar aceste ştiri induc publicului ideea total eronată că poliţiştii ies la pensie la 42 de ani şi cu pensii speciale enorme.

Aşadar, ce vedeţi dumneavoastră la ştiri nu sunt altceva decât nişte excepţii, sunt unii care au găsit fel şi fel de portiţe ca să părăsească sistemul atât de devreme şi cu pensii atât de mari. În niciun caz nu sunt poliţişti simpli, de stradă. Eu am colegi, chiar şi la SAS, de peste 50 de ani. Un coleg care a ieşit la pensie de curând are o pensie de 3500 de lei. Nu se poate spune că e o pensie mică, dar nici una enormă, aşa cum se crede în spatiul public.”, a scris poliţistul braşovean pe site-ul său

Marian Godină şi-a făcut public salariul

„Legat de salarii, căci şi despre ele se vorbeşte că ar fi foarte mari, am să dau exemplu salariul meu de luna trecută. Am luat salariu 4400 de lei. Ca să nu mai fie nevoie să răspund comentariilor în care voi fi întrebat dacă nu mai am şi alte sporuri, norme de hrană etc, scriu aici că cei 4400 de lei reprezintă totalul banilor intraţi pe card. Adică e acolo inclus tot. Am 15 ani vechime în poliţie, din care 12 petrecuţi la rutieră, numai în stradă, şi 3 la Serviciul pentru Acţiuni Speciale. Pentru acurateţe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcţie de orele de week-end lucrate. Aşadar, sunt luni în care am ajuns la salariul de 4800 de lei, chiar şi 4900, dar niciodată nu am depăşit această sumă.”, a mai scris celebrul poliţist.

Maria Godină consideră că salariul său este „destul de mic, ţinând cont de riscuri, de faptul că îmi petrec multe nopţi, sâmbete, duminici şi sărbători la muncă. Ba mai mult, se întâmplă ca de multe ori să fiu chemat din timpul liber la câte o percheziţie sau altă misiune. La finalul misiunii, scriu într-un registru câte ore am fost la serviciu şi, în termen de 60 de zile, sunt obligat să îmi iau acele ore liber. Doar când e posibil, că nu-i posibil mereu.”

Godină a comentat şi cazul Irinei Alexe: „Habar nu am, nu o cunosc pe acea doamnă, aşa o fi, totuşi ceea ce a făcut mi se pare profund imoral, profesianismul dumneaei păleşte în faţa acestui gest, iar numirea dumneaei la MAI alimentează ideea că poliţiştii se pensionează încă din adolescenţă, cu pensii enorme.”

Godină nu susţine protestele poliţiştilor

„Dacă nu sunt de acord cu protestele poliţiştilor nu înseamnă nici pe departe că sunt mulţumit de salariul meu sau că îl consider suficient. Am explicat destul de clar de ce nu aş protesta acum, nu mai reiau, dar 4400 de lei, salariul unui poliţist de la „forţele speciale”, mi se pare un salariu mic. Şi nici pensia nu e deloc aproape de mine.”, a mai scris poliţistul braşovean.