Elevi de clasa a IV-a, profesori online pentru colegii lor mai mici, într-un proiect de succes la o şcoală din Braşov

Potrivit principiului că orice activitate se învaţă cel mai uşor prin joacă, elevii claselor a IV-a şi a V-a de la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Braşov i-au învăţat pe colegii lor mai mici, din clasa pregătitoare, să utilizeze calculatorul şi altfel decât să urmărească nişte cursuri online, să se uite la desene animate sau să asculte muzică.





Cei mici s-au dovedit elevi foarte buni atunci când profesori le-au fost colegii lor cu doar câţiva ani mai mari.

„Proiectul nostru s-a numit „Scratch ne reuneşte”, a fost organizat în cadrul proiectului internaţional „Meet and Code”, care este susţinut în 35 de ţări europene, în cadrul programului „Europe Code Week” şi a pornit de la ideea unui proiect de programare şi tehnologie. Provocarea noastră a fost faptul că s-a derulat în patru întâlniri online”, a spus Mihaela Cornea, învăţătoare la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Braşov.

Şi pentru elevii mai mari a fost o adevărată provocare.





„În proiect am încercat să le explicăm celor mai mici decât cum să încerce să creeze, de unii singuri, acasă, mai multe joculeţe pe Scratch. Pentru fiecare lecţie a fost câte un joculeţ diferit. Am încercat să le explicăm cât mai bine şi cât mai pe înţelesul lor, deşi aveam foarte multe emoţii, dar am încertcat să îi fac pe copii să se joace acele joculeţe cât de bine pot ei”, a povestit Eliza Loghin, elevă în clasa a V-a.

„Mi s-a părut destul de interesant că i-am învăţat pe cei mai mici să îşi creeze singuri joculeţe şi mi s-a părut destul de frumos faptul că i-am putut ajuta pe cei mici să acumuleze mai multe cunoştinţe”, a povestit Corina Alesia, elevă în clasa a IV-a.

„Am lucrat cu doi copii, în unele întâlniri şi cu trei copii, în altele. Nu mi s-a părut greu, deoarece copiii şti usă asculte comenzile, doar le arătam pe ecran şi ei le găseau şi le puneau împreună”, a spus Robert, elev în clasa a IV-a.

În schimb, cei mici s-au bucurat de o experienţă frumoasă, în urma căreia au şi învăţat lucruri interesante.

„Am învăţat de unde să aleg personaje, comenzile pe care să le facă, am învăţat în ce ordine să le pun, am învcăţat de unde să aleg decorurile şi m-am distrat mai ales cu un joc foarte amuzant în care un pelican trebuia să atingă de cât mai multe ori balonul şi jocul acela cred că mi-a plăcut cel mai mult dintre toate”, a spus Eugenia, elevă în clasa 0.

Important pentru cei mai mulţi dintre copii a fost faptul că şi-au făcut prieteni noi şi au petrecut împreună un timp de calitate, în care fiecare a avut câte ceva de învăţat.

