Copil-minune al şahului. La doar 8 ani, Vladimir învinge adulţi în sportul minţii

Şahul este, poate, singurul sport la care un copil de 8 ani poate învinge un sportiv de performanţă adult. Vladimir Sofronie din Braşov are numai 8 ani şi rezultate excelente la şah, între care victorii împotriva mai multor adulţi care au un punctaj foarte mare faţă de al lui.

La o vârstă la care alţii abia învaţă să vorbească, Vladimir ştia cum se mută fiecare piesă, ce înseamnă şah şi chiar cum se dă un mat. La 4 ani, băieţelul deja practica acest sport în mod organizat, la clubul părinţilor săi. Micuţul a arătat încă de mic o pasiune deosebită pentru acest sport, chiar dacă îi place să joace şi fotbal şi o face aproape în fiecare zi. În ultimii doi ani, Vladimir a obţinut mai multe medalii la Campionatele Naţionale de Şah.

„Anul trecut s-au ţinut doar Campionatele Naţionale Şcolare şi Vladimir s-a întors atunci cu patru medalii: trei de aur şi una de argint. Anul trecut nu a reuşit să cucerească aurul tocmai la această probă, care este cea mai importantă. Anul trecut, la şah clasic a luat argintul şi aurul l-a luat la celelalte. Şi, atunci, noi tot anul am muncit ca să câştigăm la proba aceasta, deoarece proba de şah clasic este considerată, nu numai de noi, ci de toţi specialiştii în şah, proba cea mai importantă. Ne bucurăm că a obţinut anul acesta titlul la şah clasic, cu 8 puncte şi jumătate din nouă, adică a făcut o singură remiză şi a câştigat toate celelalte partide”, a povestit Claudia Sofronie, mama lui Vladimir.

Anul trecut, Vladimir a pierdut o singură partidă, chiar în faţa celui care avea să se impună şi să câştige titlul de campion naţional. Anul acesta şi-a luat revanşa încă din primele runde, după care, la jumătatea turneului, a făcut o remiză, însă apoi a înregistrat din nou victorii pe linie. Campionatele Naţionale din acest an au durat 8 zile, iar competiţia de şah clasic s-a desfăşurat în primele 6 zile, cu câte două meciuri pe zi, plus ore de pregătire şi de analiză, astfel că ritmul a fost unul foarte susţinut.

Locul II de anul trecut l-a ambiţionat

După argintul de anul trecut la „clasic”, în ultimul an Vladimir s-a pregătit cel mai mult pentru această probă. Meciurile la şah clasic durează de cele mai multe ori două sau chiar trei ore, astfel că este nevoie de un antrenament intens, pentru ca jucătorii să poată rezista la meciuri cât mai mult timp la un nivel maxim de concentrare.

În plus, anul acesta Vladimir a jucat de foarte multe ori câte două partide pe zi, astfel că a stat chiar şi 6 ore la masă pentru confruntări şi alte ore pentru analiza partidelor şi antrenamente. Pentru un copil de 8 ani este extrem de mult, mai ales că la turnee există tentaţia să se joace cu alţi copii, în special în această perioadă de pandemie, când micii sportivi au petrecut cea mai mare parte a timpului lângă părinţi şi departe de prieteni.

„Până la vârsta de 4 ani, mai jucam şah cu el, dar doar aşa, în joacă. La 4 ani ne-a cerut să joace şi de atunci practică şahul organizat”, mai dezvăluie mama campionului.

Părinţii săi sunt jucători de şah, iar acum sunt chiar antrenori de şah. Mama, Claudia, este maestru FIDE, iar tatăl, Iulian, este maestru internaţional. Claudia Sofronie pregăteşte o grupă de iniţiere, iar Iulian Sofronie este antrenorul grupei de performanţă. Din păcate, Clubul Logic 64 nu a avut niciodată mai mult de 40 de sportivi, iar acum are doar 15, de diferite vârste, astfel că este imposibil să se organizeze competiţii locale.

Cei doi au activat la Dinamo Braşov, dar, în 2010, clubul a desfiinţat secţia de şah. Şansa părinţilor lui Vladimir s-a numit Petki Pal, directorul Colegiului Naţional Aprily Lajos Braşov, care a oferit două săli de clasă în care s-a desfăşurat activitatea clubului de şah. De atunci, aproape toţi elevii de la acest colegiu au făcut şah şi, astfel, s-a ajuns ca, în 2013, şcoala braşoveană să dea un campion mondial de amatori, pe Lehel Vrencian, pregătit chiar de părinţii lui Vladimir.

Nu are unde să se antreneze

Vladimir s-a pregătit până acum la Colegiul Aprily Lajos din Braşov, încă de la vârsta de 6 ani. „La acest colegiu am găsit o foarte mare deschidere şi un extrem de important sprijin. Acolo ne-am organizat toate antrenamentele, toate turneele, pentru că Vladimir de puţin timp, de vreo doi ani doar, a început să joace şi în afara Braşovului. Toate turneele le-am organizat la acest colegiu şi am invitat noi cei mai buni jucători din ţară, pentru că altfel nu îi putea întâlni. La început a jucat numai cu copii şi, de un an şi ceva, joacă şi împotriva adulţilor şi o face cu succes, a învins jucători mult mai experimentaţi şi cu un Elo mult mai mare”, a mai explicat mama sportivului. Cu un Elo de 1427, Vladimir Sofronie ocupă locul 14 mondial la categoria de vârstă U8.

Pentru micul campion, participarea la competiţie a fost o plăcere. „Au fost 9 etape, adică am jucat cu 9 adversari. Cel mai greu meci a fost împotriva lui Lucas Rusu, dar pentru mine a fost foarte fain, că mi-am făcut prieteni şi îmi place mult la turnee”, a spus campionul.

Adversarul care l-a impresionat cel mai mult a câştigat titlul la şah rapid, deşi se afla la prima participare la Campionatul Naţional. Mama lui Vladimir spune că fiul ei l-a perceput pe Lucas Rusu drept cel mai dificil adversar pentru că era nou la o asemenea competiţie şi nu mai jucase cu el, dar şi pentru că este un jucător excelent, în special la competiţiile contra timp. Cu experienţa de antrenori, părinţii spun că au fost alte câteva meciuri mai dificile, câştigate şi acestea de Vladimir.

Performanţele lui Vladimir sunt cu atât mai de apreciat cu cât sportivii braşoveni sunt clar dezavantajaţi, în comparaţie cu cei din Bucureşti sau Iaşi de exemplu. Aceştia din urmă participă la multe turnee pe plan local, deoarece în aceste oraşe sunt mult mai mulţi sportivi şi este foarte uşor să se organizeze competiţii de un foarte bun nivel. La Braşov, din păcate, nu mai sunt la categorii apropiate de vârstă şahişti atât de valoroşi, încât partidele să fie o provocare pentru Vladimir.

Ca să reprezinte România la Europene, are nevoie de sprijin financiar

Micul sportiv braşovean ar trebui să reprezinte România la Campionatul Şcolar European, însă are nevoie de sprijin financiar pentru aceasta. Cheltuielile pentru organizarea turneelor şi participarea la cele din alte oraşe au fost destul de importante, astfel că pentru părinţi este dificil. În ajutor le-a sărit Fundaţia Comunitară Braşov.

„În cazul şahistului Vladimir Sofronie, campion naţional la categoria 8 ani, ne-am implicat prin a promova rezultatul său şi a lansa un apel către braşoveni de a face sponsorizări pentru a contribui, astfel, la acoperirea costurilor următoarei competiţii la care trebuie să participe, Campionatele Europene Şcolare din Grecia, care vor avea loc la începutul lunii august, anul acesta”, a precizat Laura Popeea, preşedinte Fundaţia Comunitară Braşov.

Micul şahist se pregăteşte mai multe ore pe zi, atât teoretic, cât şi practic. În timpul liber, Vladimir joacă fotbal în parc cu tatăl său, care îl pregăteşte şi pentru turneele de şah. Cei care doresc să-l ajute pe Vladimir să participe la Campionatele Europene Şcolare din Grecia pot dona prin redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe venit sau sponsorizări spre Clubul Sportiv Logic 64 Braşov.

