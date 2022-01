Coada vaccinaţilor. Cei care au primit prima doză în toamnă stau acum la rând să primească tichete de masă

Persoanele care au primit prima doză de vaccin în toamna anului 2021 la Spitalul Militar Braşov pot primi tichete de masă în valoare de 100 de lei. Încă de când se eliberează aceste tichete, la Spitalul Militar sunt cozi formate de cei care doresc să beneficieze de acest beneficiu. Oamenii sunt nemulţumiţi că eliberarea bonurilor valorice se face într-un orar destul de restrâns.

„Ar fi trebuit în primul rând să le dea în momentul în care au făcut injecţiile, dar aşa facem noi, românii, ne dăm seama de cum trebuia făcut abia la final. E a doua oară când vin. Data trecută am venit la 11:00 şi nu am mai prins. Acum am venit la 10:30 şi nu ştiu dacă mai prind. Guvernanţii ăştia îşi cam bat joc de noi, în general”, a spus un bărbat care aştepta de două ore.

„De ce nu măreşte programul? Nu se poate să fie doar până la ora două. Mai înainte a ieşit şi a anunţat că mai primeşte 20 de persoane, iar noi suntem aici peste 30”, se plânge un vârstnic. „Nu stau aşa de mult, dar degeaba stau. Nu cred că mai prind şi eu şi e deja a doua oară când stau şi nu prind. M-am învoit de la muncă să pot ajunge, dar nu am şanse. Dacă nu-mi dă astăzi, nici nu mai vin”, a spus o femeie.

Pentru Spitalul Militar este o activitate suplimentară, pe lângă cele legate de protejare a sănătăţii pacienţilor. Reprezentanţii unităţii medicale spun că fluxul de persoane nu este constant, astfel că există perioade cu solicitări mai puţine şi altele cu cozi.

„Este o activitate care necesită o alocare de resurse de personal suplimentară. Avem sprijinul colegilor din structurile Ministerului Apărării, care vin în întâmpinarea nevoilor populaţiei pentru a le pune la dispoziţie şi aceste drepturi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Militar Regina Maria, colonel Daniel Derioiu.

În special în luna octombrie, numărul de persoane vaccinate a fost unul ridicat, astfel că şi cei care vin să ridice tichetele de masă sunt numeroşi, iar cozile inevitabile.

