Arbore căzut pe o alee de sub Tâmpa, chiar lângă un grup de copii. Nici măcar vântul nu adia

Copac căzut pe o alee de sub Tâmpa

Un arbore a căzut pe o alee de sub Tâmpa, la numai câţiva metri de mai mulţi copii care alergau prin zonă. Micii sportivi se aflau la un antrenament, când arborele s-a rupt, pur şi simplu, şi a căzut peste aleea pe care se aflau destul de mulţi oameni. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar cei aflaţi aproape de locul în care a căzut arborele au tras o sperietură zdravănă.

„Dădeam la coş şi, dintr-odată, am auzit un zgomot puternic şi am fugit să văd ce s-a întâmplat, că am crezut că a picat copacul peste colegul meu”, a spus unul dintre micuţii sportivi, pentru Radio România Braşov FM.

„Nu căzuse peste mine, căzuse doar pentru că era bătrân”, a explicat colegul de echipă al primului băieţel. Zona de sub Tâmpa pe care a căzut arborele este gestionată, potrivit rangerului Viorel Mihai, de cei de la Spaţii Verzi.

„Din fericire, acest incident nu s-a soldat cu nicio victimă, dar, având în vedere zona în care a căzut, rezultatul putea fi unul mult mai grav. Vom continua să monitorizăm starea arborilor din zonele intens circulate, facem şi scanarea ca să aflăm inclusiv sănătatea acestor arbori. În această situaţie nu aveam niciun semn, nici măcar vântul nu bătea. A fost un incident nefericit, care, cum spuneam, din fericire, nu a cauzat victime”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.

Arborele a căzut sub greutatea proprie, dovadă a faptului că ar fi trebuit să fi fost tăiat de ceva vreme. Politica din ultima vreme, prin care nu se intervine în păduri, se dovedeşte una extrem de periculoasă pentru oameni, deoarece arborele căzut în această săptămână nu este singurul care abia se mai ţine.

