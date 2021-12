Anda Adam, început de vacanţă cu o bătaie în holul hotelului din Poiana Braşov

Cântăreaţa Anda Adam şi-a început vacanţa de iarnă din Poiana Braşov cum nu se poate mai rău. Artista s-a certat cu o altă turistă cazată în hotel şi cearta a degenerat. Anda Adam ar fi fost zgâriată pe faţă de femeia cu care s-a certat şi cu care a ajuns să se ia la bătaie.

Anda Adam, partenerul şi fetiţa ei s-au cazat într-un hotel din Poiana Braşov, unde sperau să se bucure de un Crăciun ca-n poveşti. Zăpada şi vremea din staţiune, ca-n poveştile lui Andersen, păreau să le ofere vacanţa mult dorită, însă întâmplarea din hotel a stricat totul.

„La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15:10, Poliţia Staţiunii Poiana Braşov a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în interiorul unei societăţi în regim hotelier situate pe raza Staţiunii Poiana Braşov din judeţul Braşov, are loc un conflict spontan între două persoane de sex feminin.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat persoanele implicate.

În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "lovirea sau alte violenţe", instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente, în care se va propune soluţie legală la finalizarea anchetei”, a transmis agentul principal Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov.

