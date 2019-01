Vestigii vechi de aproape 7.000 de ani descoperite pe locul unde se va ridica noul pod peste Dunăre, la Brăila. Ce au decis arheologii

Rezultate preliminare spectaculoase în cazul cercetărilor arheologice preventive făcute pe locul unde se va ridica podului peste Dunăre, de la Brăila. Coordonatorul cercetării, dr. Stănică Pandrea (şeful Secţiei Istorie din cadrul Muzeului Brăilei) a anunţat, în cadrul unei conferinţe dedicate împlinirii a 651 de ani de atestare documentară a Brăilei, cu fost descoperite vestigii cu o vechime de aproape 7.000 de ani.

„Pe tronsonul cuprins între km 0 + 500 şi 0 + 140, drumul de legătură cu podul traversează situl arheologic de la Brăiliţa, clasat în lista monumentelor istorice. De asemenea, în anul 2015, când Compania Naţională de Drumuri, astăzi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a finanţat diagnosticul arheologic al zonei, pe acest teren am descoperit câteva fragmente de la urne funerare datate din secolele VIII-X după Hristos”, a explicat istoricul.

Cercetarea de teren a început pe 7 august şi s-a încheiat pe 22 octombrie. Iniţial, prin contract, suprafaţa care trebuia cercetată era de 18.460 mp, dar în momentul în care s-au început cercetările, Muzeul Brăilei a făcut săpăturile pe o suprafaţă mult mai mare, dublă, ajungând să cerceteze 40.861 mp.

Complexele arheologice descoperite (în numîr de 102) sunt concentrate pe mai multe zone, în funcţie de epoca din care datează, respectiv Neolitic, Medieval şi Antichitate târzie, arheologii având surpriza să descopere aici vestigii din Epoca de piatră, fragmente ceramice, în total 45 de vase întregi sau întregibile, fragmente de pereţi, fragmente de podină, unelte din piatră şlefuită şi un obiect din metal, un pandantiv din cupru.

„Am descoperit gropi cu materiale din Epoca de piatră, lucru foarte interesant. Eu, personal, nu mă aşteptam să găsesc o asemenea bogăţie de materiale arheologice din Epoca de piatră. Datarea lor este între 4.700-4.500 înainte de Hristos. Materialul a fost descoperit în gropi, este fragmentar, este aruncat, nu am găsit o locuinţă sau urmele unei locuinţe, ci am găsit fragmente de pereţi, fragmente de podină, fragmente de la o locuinţă aruncate în gropi”, a precizat dr. Pandrea.

În afară de vestigiile din Epoca de piatră, am fost găsit şi materiale din antichitatea târzie şi vestigii medievale, respectiv două gropi de incineraţie din Epoca medievală târzie.

„Acesteaa datează din medievalul târziu, spre modern, sfârşit de secol XVII, XVIII, până la început de secol XIX. Am descoperit 44 de morminte de incineraţie, cu 45 de urne, un mormânt avea două urne. Urnele sunt nişte vase în formă de borcan, în care am descoperit cenuşă cu pământ şi cu urme de oase arse. Am descoperit pe aceste vase urme de ardere secundară, pete de arsură în ele, ceea ce înseamnă că urnele nu au fost puse pe foc şi că cenuşa a fost pusă în urne la o temperatură destul de ridicată. Oasele descoperite în urne au o culoare cenuşie-albăstruie, ceea ce înseamnă că arderea s-a făcut la peste 1.200 de grade şi un timp îndelungat”, a mai spus dr. Pandrea.

Pe 3 decembrie 2018, Direcţia de Cultură a judeţului Brăila a eliberat certificatul de descărcare de sarcină arheologică. Constructorul are terenul liber de sarcină arheologică şi se poate apuca oricând de lucrare.

Contractul pentru execuţia podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila a fost semnat în martie 2018 şi are o valoare de 430 de milioane de euro, fără TVA, iar antreprenorul lucrării este Asocierea Astaldi SpA (Italia) - IHI Infrastructure Systems Co.Ltd (Japonia).

Durata de realizare a podului peste Dunăre este de 48 de luni, din care 12 luni - proiectarea şi 36 de luni - execuţia, iar termenul de garanţie este de 10 ani.

Obiectivul va avea o lungime totală de 1.974 metri, din care 489 metri reprezintă deschiderea laterală, pe malul dinspre Brăila şi 365 metri cea de pe malul dinspre Tulcea. De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, în lungime de câte 110 metri, care se vor adăuga lungimii podului suspendat.