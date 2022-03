Podul peste Dunăre Brăila-Tulcea. Începe montarea tăblierului. Ministrul Sorin Grindeanu: „Este 60% gata“

Vremea nefavorabilă a îngreunat montarea segmentelor de tablier ale podului suspendat peste Dunăre, dar constructorul dă asigurări că lucrurile vor reveni la normal foarte repede.

Vicepremierul Sorin Grindeanu spune că patru segmente de tăblier din cele 86 care vor forma podul suspendat au ajuns deja pe cele două maluri ale Dunării, iar în perioada următoare va începe montarea acestora.

”Încă un segment de tablier a ajuns pe şantierul Podului Suspendat de la Brăila! Este al patrulea din cele 86 de segmente şi urmează să fie montat în capătul dinspre Jijila al podului (judeţul Tulcea). Greutatea fiecărui segment de tablier metalic este cuprinsă între 180 de tone şi 300 de tone. După ce vor fi montate, toate cele 86 de tabliere ale podului vor cântari 21.000 de tone”, a anunţat ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu.

Potrivit vicepremierului, construcţia podului a fost realizată în proporţie de 60%. Grindeanu mai spune că a primit asigurări din partea constructorilor că până la finele anului se va putea circula pe podul suspendat de la Brăila.

Podul de la Brăila va fi ultimul pod peste Dunăre, înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa ca dimensiune. Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul dinspre Tulcea.

Doi kilometri de pod peste Dunăre

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Potrivit constructorului, deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie. Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Podul suspendat de la Brăila: În ce stadiu sunt lucrările la cel mai mare pod din România VIDEO