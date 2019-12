Drama mamei care a aflat că are cancer la sân când încă alăpta: „Sunt disperată, nu vreau să crească copilaşul meu fără mamă!”

Mariana Catană are 40 de ani şi este mama unei fetiţe în vârstă de doi ani pe care şi-a dorit-o enorm şi a adus-o pe lume după ce s-a asigurat că şi-a rezolvat toate neajunsurile legate de sănătate pe care credea că le are, inclusiv o tuberculoză care s-a dovedit, în cele din urmă, cea mai mică dintre problemele sale.







„Mi-am făcut toate analizele deoarece doream să am un copil... La sfârşitul lui februarie 2016, în urma unei radiografii la plămâni, am fost anunţată că am TBC. La începutul lunii martie m-am internat în vederea realizării şi celorlalte analize necesare pentru confirmarea bolii, deoarece mi s-a spus că dacă nu mă internez nu pot face analiză pe spută. Analiza la spută a ieşit negativă, însă domnul doctor mi-a spus că acest lucru nu e relevant că nu am TBC, chiar dacă nu a ieşit şi în spută“, povesteşte Mariana Catană pe pagina Asociaţiei „Salvează o inimă“.





„Mi s-a spus că este doar un nodul necancerigen“





La doar zece zile de la începerea tratamentului pentru TBC, femeia a căzut în spital şi şi-a pierdut cunoştinţa pentru câteva minunte. A pus slăbiciuna pe seama medicamentaţiei, iar în spital episodul a fost tratat ca unul banal.





„În urma căzăturii, m-am lovit destul de tare pe partea stângă a corpului, având echimoze la mână şi la umăr. După aproximativ o săptămână, am sesizat un nodul la sânul stâng. Când am terminat tratamentul de TBC, după şase luni, văzând că nu mi-a dispărut nodulul, am făcut o mamografie, în urma căreia mi s-a spus că nu am de ce să mă tem, că este doar un nodul necancerigen, fără a mi se recomanda verificarea nodulului periodic“, mai povesteşte femeia.





„În timp ce alăptam, am sesizat un nou nodul la acelaşi sân“





Cu tratamentul finalizat, în luna decembrie a aceluiaşi an, Mariana a rămas însărcinată. Nouă luni mai târziu, în septembrie 2017, a născut. Nu credea atunci că ar mai putea exista ceva care să-i umbrească bucuria de a fi devenit mamă.





Şi-a alăptat fetiţa până la un an şi cinci luni, când şi-a dat seama că problemele la sân au reapărut.





„În februarie 2019, în timp ce alăptam, am sesizat un nou nodul la axila aceluiaşi sân stâng...“, mai spune femeia.





A făcut o ecografie în urma căreia a primit diagnosticul prezumtiv de neoplasm mamar stâng şi i s-a recomandat să facă o biopsie. Rezultatul a venit câteva zile mai târziu şi a confirmat suspiciunile sumbre: carcinom mamar invaziv NST de grad III .





Şocul a devastat-o şi primul ei gând a fost la micuţa care ar putea creşte fără ea. Medicii i-au recomandat efectuarea unor proceduri de chimioterapie înaintea unei operaţii pentru micşorarea nodulului, o intervenţie complicată, pusă însă sub semnul întrebării mai ales că suma comunicată de spitalul Medipol din Istanbul, de unde a primit a doua opinie medicală şi o scrisoare medical de primire, s-a ridicat la 12.000 de euro.





Costurile au descumpănit-o, căci depăşeau cu mult puterile fianciare ale familiei care a ajuns să trăiască la limita subzistenţei.





„Având în vedere că am intrat în concediu medical pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, venitul meu este de aproximativ 850 de lei, iar soţul a fost concediat deoarece eu nu am mai putut avea grijă de copil din cauza chimioterapiei şi a trebuit să între el în concediu pentru creşterea copilului în ultimele patru luni (...) Sunt disperată , nu vreau să crească copilaşul meu fără mamă!“ spunea Mariana, luna trecută, pe pagina Asociaţiei „Salvează o inimă“





Organizaţia neguvernamentală care de-a lungul anilor s-a implicat în susţinerea a sute de cazuri similare, majoritatea copii, a organizat pentru femeie o campanie de strângere de fonduri.





„Ieri (n.r. - luni ) a ajuns în Turcia“, a precizat, pentru "Adevărul", Vlad Plăcintă, preşedintele Asociaţiei „Salvează o inimă“, care îi ţine pumnii Marianei pentru intervenţia la care urmează să fie supusă.





„Soţul a fost concediat deoarece eu nu am mai putut avea grijă de copil din cauza chimioterapiei şi a trebuit să crească el copilul în ultimele patru luni. Sunt disperată, nu vreau să crească copilaşul meu fără mamă!“ - Mariana Catană – mama bolnavă de cancer