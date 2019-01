Sătenii cu WC în fundul curţii, dar cu Wi-Fi gratuit în toată comuna: „Este mai uşor să tragi internet, decât apă şi canal“

Unul dintre localnicii din Cristineşti încântaţi de investiţiile pentru serviciile de internet FOTO C. Zamfirache

Comuna Cristineşti, se află în judeţul Botoşani şi este una dintre cele mai nordice comunităţi din România. Practic comuna este compusă din câteva sate, aflate la distanţe apreciabile unul de celălalt, situate chiar la graniţa ţării noastre cu Ucraina, la marginea codrilor Herţei. De altfel, la Cristineşti se ajunge pe un drum, desprins din şoseaua Dorohoi-Darabani, care şerpuieşte câţiva kilometri prin mijlocul pustietăţii până la prima aşezare omenească. Un avantaj pentru oricine doreşte să se aventureze către acest colţ de ţară, sunt drumurile în stare foarte bună ale comunei, majoritatea reabilitate complet.

Localnicii se ocupă în special cu agricultura şi creşterea animalelor. Duc o viaţă patriarhală şi nu beneficiază de utilităţi fireşti în Uniunea Europeanp. Apa curentă, canalizarea sau reţelele de gaz nu au ajuns încă pe aceste meleaguri. Cu toate acestea Cristineştiul, fără apă sau canal este conectat aproape integral la internet. Din 2004 şi până în prezent au fost derulate nu mai puţin de 3 proiecte majore pentru a conecta comuna la reţelele de internet, de mare viteză. Ultimul dintre acestea, ce urmează să fie implementat anul acesta va face ca în orice punct al comunei, pe spaţiile publice, să existe reţea wi-fi, evident gratuită. Internetul a ajuns să facă parte din viaţa agricultorilor şi crescătorilor de animale din Cristineşti, mai mult decât orice altceva. ”Este absolut necesar. Este legătura noastră cu lumea.”, ne spune convins, un sătean.

De la instituţii şi până la uliţa sătească, acoperire perfectă cu internet





Sătenii au gadget-uri şi folosesc internetul FOTO Cosmin Zamfirache În comuna Cristineşti, deşi la capătul lumii, informaţia de pe tot mapamondul circulă cu viteza fulgerului. Şi asta datorită reţelelor de internet din comună. Pe lângă drumuri şi şcoli, reabilitate în ultimii ani, autorităţile locale au accesat masiv proiecte privind asigurarea accesului la internet, la Cristineşti. Încă din 2004 la Cristineşti conexiunea la internet a început să devină o realitate. ”Atunci am avut un proiect câştigat cu fonduri de la Guvernul României prin care am dotat toate birourile noastre de la aceea dată cu calculatoare conectate la internet. Am vrut să ne adaptăm şi noi la metodele moderne de lucru.”, spune Marinel Stredie, primarul din Cristineşti. Practic, toate instituţiile din comună au fost dotate cu computere conectate la internet, inclusiv sediul Poliţiei, dispensarul, o parte din şcoli. A urmat acum patru ani, un alt proiect, tot cu fonduri Guvernamentale prin care a fost amenajat un punct informatic în comună. Mai precis este vorba despre o clădire, dotată cu computere conectate la internet unde toţi oamenii din comună putea să accese gratuit internetul.

În 2016 a fost implementat al treilea proiect, tot guvernamental, prin care a fost conectată la internet, cea mai izolată comunitate din Cristineşti .”A fost un proiect derulat prin ministerul Telecomunicaţiilor, pentru comunitatea defavorizată din satul Poiana”, spune edilul. Practic, un ruter de mari dimensiuni a fost instalat la şcoala din Poiana, de unde mai apoi localnicii au putut beneficia de internet. Totodată prin instalarea aparaturii specifice, şi celelalte sate au început să se conecteze la internet. Totodată la sfârşitul anului 2018, primăria din Cristineşti a mai accesat un proiect asemănător, de această dată cu fonduri europene, prin care va fi oferit wi-fi gratuit în spaţiul public.

Adică, sătenii din Cristineşti vor avea internet şi în staţia de autobuz şi pe uliţă dar şi în fundul curţii. ”Ultima noutate în acest sens este că am câştigat un grant de 15.000 de euro, de la Uniunea Europeană, la fel, pentru a avea acces mai rapid la internet. Este un proiect pentru wi-fi în zonele rurale”, spune edilul din Cristineşti. Autorităţile şi localnii au precizat că internetul merge uns la Cristineşti după atâtea investiţii în acest domeniu.

”Ne mai cizelăm şi noi, mai ştim ce mişcă prin lume”





Pentru autorităţile din Cristineşti,dar şi pentru săteni, deşi aparent este doar o comunitate de agricultori şi crescători de animale, internetul se dovedeşte a fi deosebit de important. Oamenii sunt mulţumiţi că se pot conecta şi vedea ştiri sau alte informaţii din lumea largă. Şi asta în condiţiile în care aproape toţi au gadget-uri sau dispozitive de pe care pot accesa uşor internetul. ”Cu ofertele de acum toţi au telefoane de alea moderne, care intră pe internet. Sunt tineri destui care lucrează în străinătate, aduc tablete, tot felul de lucruri moderne”, ne spune un localnic. Pentru oameni internetul înseamnă o poartă către o lume în care de multe ori nu pot păşi decât virtual. Cel puţin asta ne mărturiseşte, un localnic din satul Baranca.

Satul Poiana, comuna Cristineşti FOTO Cosmin Zamfirache

”Ne ajută mult în coţul ăsta de ţară. Aici lumea este mai înapoiată, este un sat mai retras. Cu internetul lumea mai află lucruri noi, ştie ce mai este prin alte părţi, se mai deşteaptă, se mai cultivă”, mărturiseşte omul. Vecinul lui, nea Ilie, este total de acord. Are 45 de ani şi spune că intră pe internet ori de câte ori are ocazia. Îi plac ştirile şi clip-urile documentare de pe YouTube. ”Ne mai cizelăm şi noi,mai ştim ce mişcă prin lume”, spune săteanul. Acelaşi lucru ne spun şi autorităţile locale. ”Chiar şi acuma dacă am vrea să vorbim în Statele Unite putem prin intermediul internetului. Eu cred că faptul că noi suntem în acest nord îndepărtat nu este motiv să nu fim conectaţi cu lumea largă”, spune edilul.

Discuţii cu copii pe internet





Punct informatic cu acces liber pentru săteni FOTO Cosmin Zamfirache În satul Poiana, o parte a tinerilor sunt plecaţi în străinătate. Internetul este folosit de cei mai în vârstă pentru a discuta cu copii. Familia Maniga de exemplu se bucură de această facilitate. Vasile Maniga vorbeşte de exemplu cu fiul său în Franţa. Este bucuros că poate face un video-call. ”Am băiatul la Paris şi vorbesc cu el. Ne vedem, prin intermediul opţiunii video. Este o mângâiere pentru mine să-l pot vedea.”, spune Vasile Maniga. Fratele său, Constantin, spune că internetul era absolut necesar mai ales pentru cei care au rudele plecate în străinătate.

”Era strict necesar internetul. Lumea se foloseşte de internet aici. Sunt familii care au copii plecaţi în străinătate sau în alte localităţi, vorbesc cu ei, se văd, măcar aşa pe internet. Este lucru mare”, spune Constantin Maniga. Ilie Maniga are la rândul său doi copii plecaţi în străinătate. Unul în Anglia şi celălalt în Spania. Vorbesc evident tot pe internet.

”Este mai uşor să tragi internet decât apă”

Deşi au internet, oamenii din Cristineşti nu beneficiază de apă şi canalizare. Oamenii din comună spun că s-au obişnuit cu această situaţie, trăiesc de o viaţă aşa. Au găsit soluţii să se adapteze, unele mai moderne. Internetul este însă văzut ca o mare realizare. Şi asta mai ales fiindcă, spun unii săteni, ar fi mai greu să tragi apă şi canalizare decât internet. ”Este mai uşor să tragi internet decât apă. Aici lucrurile se mişcă mai uşor. Cu apa şi canalul este birocraţie, aprobări şi planificări, firme de apă, o întreagă poveste complicată”, spune un localnic. De altfel autorităţile locale spune că există un master-plan la nivelul judeţului privind aducţiunea de apă şi aşteaptă cumva să le vină rândul.

Vă mai recomandăm: