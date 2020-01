Profesorul devenit îngerul sărmanilor. „Eu predau religie, încerc să-i fac pe copii mai buni.Mergem la oameni nevoiaşi să-i ajutăm“

Vasile Postolachi are 30 de ani şi este doctor în teologie ortodoxă. Predă religia la Rădăuţi Prut, un sat aflat la graniţa cu Republica Moldova. Acesta a fost visul său din copilărie, să predea în satul bunicilor, aproape de prietenii săi de peste Prut. De trei ani, de când a ajuns titular la Şcoala Rădăuţi Prut, Vasile Postolachi nu s-a rezumat doar la activitatea de la catedră. În tot acest timp a ajuns binefăcătorul unor comunităţi întregi de o parte şi de alta a graniţei.

A dus copiii săraci în primele lor excursii în afara satului şi a judeţului, a dus cărţi în limba română la şcolile din Basarabia, iar la începutul acestui an a reuşit să ajute cu alimente, haine şi lemne de foc peste 700 de oameni săraci. Pentru a face rost de bani, doctorul în teologie de la Rădăuţi Prut şi-a sacrificat timpul, banii şi viaţa personală. A muncit în Spania, s-a împrumutat la bancă şi a umblat luni întregi pentru donaţii.

„Pentru mine, să încerc măcar să fac bine este cea mai mare bucurie. Atunci când reuşesc să ofer ceva celui aflat în necaz, nu mai simt oboseală, nu simt greutăţi, doar că am reuşit să urmez învăţăturile lui Hristos“, spune Vasile Postolachi.

Ajutoare pentru mai mult de 700 de nevoiaşi

Profesorul Postolachi ajută oamenii în nevoie pe tot parcursul anului. Are grijă ca elevii săraci să primească mereu câteva ceva de-ale gurii sau ce au nevoie urgent prin gospodărie. De multe ori, trece Prutul şi nu merge cu mâna goală la şcolile sau la sătenii din Basarabia, ci le dă atât cât are. La începutul acestui an, Vasile Postolachi a desfăşurat cea mai amplă campanie umanitară de pe ambele maluri ale Prutului, numită „Bucuria de a Bucura“.

A reuşit să convingă profesori, preoţi, elevi, autorităţi publice sau oameni simpli să pună mână de la mână pentru a-i ajuta pe toţi nevoiaşii din această zonă săracă a ţării. Încă de la sfârşitul anului trecut a umblat aproape din sat în sat pentru a-i afla pe cei mai săraci şi mai în suferinţă întocmind o listă cu 750 de persoane de toate vârstele, din România şi Republica Moldova, care conţinea şi tot ce avea nevoie fiecare dintre ei. Apoi a umblat să convingă oamenii să ofere ajutoare, iar pe 2 ianuarie a reuşit să strângă tot ce era necesar: haine, mâncare şi lemne de foc.

Mulţi bătrâni au primit şi lemne de foc FOTO Vasile Postolachi

„Am reuşit, cu ajutorul oamenilor din toată ţara. Cu ajutorul preoţilor parohi, cu ajutorul studenţilor şi teologilor, chiar şi autorităţi publice din cele două ţări au acceptat să mă ajute pentru a face o bucurie. Fiecare a dat cât a putut. Nici măcar nu a contat cât. Dorinţa de a dărui este cea mai importantă. Când am strâns haine, mâncare şi lemne am plecat să le dăm oamenilor. Pentru mine aceasta a fost cu adevărat o sărbătoare“, spune Vasile Postolachi.

Au primit ajutoare oameni din satele româneşti Rădăuţi Prut, Miorcani, Rediu, iar de cealaltă parte a graniţei au fost date ajutoare sătenilor şi nevoiaşilor din Lipcani, Pererita şi Drepcăuţi, mai ales bătrâni singuri, familii sărace cu mulţi copii sau mame singure. Numeroşi elevi ai profesorului de religie din Rădăuţi-Prut au venit să ajute la cărat ajutoarele sau la tăiat lemne pentru bătrâni. „Au ajutat chiar şi foşti elevi. Fiecare cu ce a putut: o mână de lucru, daruri... Asta înseamnă partea practică a religiei, să încercăm să fim mai buni. Eu nu mă axez pe teorie. Hristos s-a născut sărac pe acest pământ şi ne invită a-l găsi în cei săraci şi bucuria sinceră a copiilor“, spune Vasile Postolachi.

Punte de legătură între ortodoxie şi catolicism

O parte consistentă a ajutoarelor oferite săracilor de pe ambele maluri ale Prutului a fost donată de către reprezentanţii Bisericii Catolice din Spania, dar şi de numeroşi oameni obişnuiţi din Peninsula Iberică, mobilizaţi în această campanie. Vasile Postolachi şi-a făcut cunoştinţe în Spania, în perioada doctoratului făcut la San Sebastian. Aici l-a cunoscut pe decanul facultăţii de teologie catolică din localitate, care, atunci când a aflat că profesorul român caută să ajute cât mai mulţi nevoiaşi, s-a oferit să dea şi el o mână de ajutor. „M-a sunat într-o zi şi m-a întrebat cu ce poate să mă ajute. I-am spus de campania noastră, s-a mobilizat şi a trimis imediat ajutoare consistente“, spune Vasile Postolachi.

Ajutoare pentru oamenii din Botoşani şi Basarabia FOTO Vasile Postolachi

Preoţi romano-catolici, studenţi la teologie spanioli, oameni obişnuiţi din San Sebastian mobilizaţi de preoţi, au donat pentru cei 750 de români şi basarabeni nevoiaşi, acţiune umanitară care, aşa cum spune Vasile Postolachi, a adus împreună, în folosul oamenilor, clerul catolic şi pe cel ortodox. ”„Mă bucur enorm să văd cum dragostea de aproape uneşte malurile de Prut, uneşte pe spanioli şi români, pe catolici şi ortodocşi, uneşte oameni cu suflet mare. Cât mă bucur să văd asta! Iubirea de oameni şi bunătatea depăşeşte orice diferenţă de orice natură. Devenim una, pentru oamenii care au nevoie de noi“, spune profesorul de la Rădăuţi Prut.

A muncit în Spania pentru acţiuni umanitare

Multe dintre acţiunile umanitare şi comunitare ale profesorului botoşănean înseamnă numeroase sacrificii personale. Vasile Postolachi a ajuns proverbial pentru uşurinţa cu care îşi sacrifică banii şi timpul pentru proiectele sale umanitare. De doi ani, în fiecare vară, după ce încheie mediile şi ia vacanţă pleacă în Spania să muncească pe unde apucă, doar ca să strângă banii, iar când se întoarce acasă îi investeşte pe toţi în acţiuni umanitare. „Pentru a merge mai departe cu proiectele începute, uneori trebuie să muncim şi extra, şi asta pentru următoarele activităţi pe care vrem să le facem, cu ajutorul lui Dumnezeu“, spune Vasile Postolachi.

Elevii au venit să ajute pe nevoiaşi FOTO Vasile Postolachi

Nu de puţine ori şi-a pus la bătaie şi o bună parte din salariul de profesor atunci când trebuia să ajute şi nu reuşeas să facă rost din altă parte. „El munceşte pentru alţii cu o bucurie uluitoare. De zici că şi-a cumpărat nu ştiu ce şi se bucură. Eu aşa ceva nu am mai văzut. De pus în ramă“, spune o săteancă din Rădăuţi Prut.

Până şi pe copiii de la şcoală îi educă în spiritul compasiunii faţă de semeni predând religia într-un mod inedit, aplicat. „Eu predau religie, încerc să-i fac pe copii mai buni. Mergem la oameni nevoiaşi să-i ajutăm, cum putem. Dacă eu văd că aceşti copii sunt mai buni, atunci pot spune că ora de religie şi-a făcut efectul“, spune Vasile Postolachi.

Cărţi şi excursii cu împrumuturi la bancă

Profesorul Vasile Postolachi a devenit faimos în comunitate încă de când a sosit la Rădăuţi Prut, când a început să-i ducă pe copiii nevoiaşi în excursii gratuite în ţară, cu bani strânşi din donaţii sau chiar cu împrumut făcut la bancă. Copii care nu reuşiseră niciodată să iasă din judeţ sau chiar din comună. „Era o formă de cunoaştere, de îmbogăţire a spiritului care trebuia oferită acestor suflete de copil. Am făcut tot ce a stat în putinţă să-i duc trei zile prin Moldova. Am făcut şi un credit la bancă în 2018. Nu-i puteam dezamăgi“, spune profesorul de religie.

Totodată, a donat numeroase cărţi în limba română şcolilor din Republica Moldova, în special la Lipcani. Profesorul de religie spune că acţiunile umanitare vor continua. „Dacă mă ţine Dumnezeu sănătos, nu mă voi opri niciodată. Aceasta este, poate, menirea mea“, spune profesorul de religie.

