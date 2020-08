Carai, „prinţul ghetourilor“ se visează „Obama de România“. Cel mai pitoresc candidat la primărie

Cu siguranţă nu există om la Botoşani care să nu fi auzit de „Carai“, „prinţul ghetourilor“, unul dintre cele mai pitoreşti personaje din municipiul nord-moldav. În acte se numeşte Florin Zberea, are aproximativ 50 de ani, este de etnie romă şi trăieşte în blocurile sociale de la marginea oraşului, cunoscute de botoşăneni drept „ghetouri“, din cauza zonei rău famate şi a mizeriei.

„Carai“ a răzbătut în lumea dură a ghetourilor şi, deşi are doar opt clase, de aproape cinci ani visează să ajungă primar la Botoşani. Ba chiar face tot posibilul pentru ca visul său să devină realitate, fiind la a doua candidatură pentru postul de edil, prima dată, în 2016, fiind aproape de un loc în Consiliul Local. „Sută la sută, vă zic, eu obţin 40.000 de voturi la Botoşani“, spune convins „Carai“.

O viaţă trăită în ghetouri

Florin Zberea trăieşte împreună cu familia sa într-o cameră de aproximativ 40 de metri pătraţi, în blocurile sociale din cartierul Parcul Tineretului, de la marginea oraşului. Blocurile sunt în stare avansată de degradare, iar cei care locuiesc aici se luptă cu sărăcia şi, de multe ori, cu marginalizarea. Aici este lumea lui „Carai“ supranumit datorită influenţei sale printre oamenii lui, „prinţul ghetourilor“. În trecut, Carai a fost paznic de noapte şi a muncit pe unde a apucat. Spune că a fost impresionat de suferinţa oamenilor din jurul său, aşa că s-a hotărât să candideze, pentru că nimeni nu face nimic pentru a le îmbunătăţi traiul. „S-o săturat cetăţenii Botoşaniului de promisiuni! Dumnezeu mi-a dat mie aşa un gând, m-am trezit a doua zi şi am zis: «Gata, stop, candidez la municipiul Botoşani!»“.

„Un om negru pentru o viaţă roz“

Florin Zberea şi-a depus prima dată candidatura pentru funcţia de primar la Botoşani în 2016, la alegerile locale, ca independent. Era primul etnic rom care candida la o astfel de funcţie în istoria oraşului, iar sloganul său era unul inedit: „Un om negru pentru o viaţă roz“.

„Eu voi fi Obama de România“

Florin Zberea spune că a fost convins de oameni să-şi depună candidatura şi a doua oară. „Am trecut prin teste foarte grele. Am vrut să mă retrag, dar botoşănenii mei mi-au spus: «te-ai implicat, mergi până la capăt!»“ Şi de această dată are planuri măreţe, ba chiar se gândeşte să facă la Botoşani un model care să fie preluat de tot mapamondul. „Am multe proiecte de făcut. Eu sunt independent, nu voi depinde de nimeni şi voi atrage fonduri europene. Eu vreau cu banii europeni să facă din Botoşani un oraş modern. Exact ca la Arad, să fie Occident. Dacă suntem în Uniunea Europeană, europeni vrem să fim şi noi. Într-o ţară democrată, liberă şi modernă. Şi din Botoşani se va schimba toată România, şi tot mapamondul“, spune „Carai”.

Unul dintre cele mai importante obiective ale sale este construirea unei grădini zoologice măreţe, la Botoşani, dar şi dărâmarea ghetourilor în care locuieşte. „Ghetourile alea vor dispărea, să nu mai fie în oraşul meu. Am să fac spaţii comerciale. Am multe proiecte. Am să fac o grădină zoologică cum nu există pe tot mapamondul. Am să fac locuri de muncă. Nu multă vrăjeală ca partidele politice, ci scurt şi la obiect, din toată inima, din tot sufletul“, explică Carai.

Spune că modelul său politic este fostul preşedinte al SUA Barack Obama. „Am un favorit şi un model şi pe care l-am susţinut toată viaţa mea, pe Obama. Iar eu voi fi Obama de România, primul primar «de culoare» al oraşului. Obama a fost un preşedinte democrat în vremea căruia nu a avut loc nici pandemie, nici criză mondială, nu s-a întâmplat nimic rău. După modelul lui putem conduce, aşa putem fi oameni. Aşa trebuie să avem caracter, simţ şi onoare. Numai prin mine se produce o schimbare totală“, susţine „prinţul ghetourilor“.

„S-a săturat România de securişti şi de comunişti“

Florin Zberea este un inamic declarat al partidelor politice, susţinând că oamenii politici nu au făcut nimic pentru a-i salva pe români de sărăcie. „S-a săturat toată România, nu numai botoşănenii mei, de partidele politice, de securişti şi de comunişti. Timp de 30 de ani nu s-a făcut absolut nimic. Merg politicieni de la partidele mari la partidele mici ca să prindă iar ciolanul, în timp ce botoşănenii mei trăiesc iar patru ani în beznă. Mă rog la Dumnezeu să le dea minte, să le trăiască familia şi copiii la toţi botoşănenii mei şi să nu doarmă şi să aibă creierii mucegăiţi. Să mă voteze pe mine, un independent care vrea să aducă o schimbare, o viaţă mai bună“, mai spune „Carai”. Florin Zberea a început deja campania, şi-a tipărit afişe şi merge prin cartiere să discute cu oamenii, sperând să devină primul rom primar al unui oraş din România, un „Obama al romilor“ din Parcul Tineretului.

