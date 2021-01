Bătaia de joc a autorităţilor: elevii săraci de la ţară au primit tablete pe ultima sută de metri

În judeţul Botoşani, 4.900 de elevi nu au avut cum să participe la orele online. Majoritatea sunt copii din familii sărace şi îşi duc viaţa în sate uitate de lume sau în comunităţi sărace, fără conexiune la internet şi uneori chiar fără curent electric. Dintre aceştia, 127 sunt pe cale să rămână cu mediile neîncheiate, fiindcă profesorii nu au apucat să le pună două note în scurta perioadă cât au fost la şcoală. Deşi situaţia acestor copii este cunoscută încă din primăvara anului 2020, abia cu două săptămâni înainte de sfârşitul primului semestru, autorităţile s-au gândit să rezolve într-un fel problema.

Inspectoratul Şcolar Botoşani a cumpărat peste 3.000 de tablete şi le-a oferit copiilor care nu au putut frecventa orele online. Măsurile luate de către autorităţi au stârnit însă revoltă în rândul sătenilor. Pe de o parte, familiile elevilor nevoiaşi spun că degeaba au primit dispozitivele la final de semestru, pentru că majoritatea nu ştiu să le folosească, se plâng că nu i-a învăţat nimeni cum funcţionează, iar în plus mulţi nici măcar nu au semnal la internet, ba unii nici măcar electricitate. Spun că se simt şi umiliţi pe deasupra, fiindcă nu au cum să obţină note de trecere în doar două săptămâni, după ce au pierdut luni de zile de şcoală. Pe de altă parte, familiile altor elevi din sat care nu au primit tablete se consideră discriminaţi şi cer şi ei dispozitive pentru copiii lor.

„Oricum rămâne corigent!”

Inspectoratul Şcolar Botoşani a achiziţionat 3.105 tablete pentru elevii care nu au pe ce face orele online şi pot rămâne cu situaţia şcolară neîncheiată. „Tabletele vor fi distribuite cu precădere în unităţile de învăţământ unde sunt elevi care nu au putut participa la orele online. Mai sunt în jur de 1.000 de elevi care rămân, chiar şi după această achiziţie, fără dispozitive. Tabletele sunt conectate cu date mobile, cu abonament plătit pe doi ani”, spune Gabriel Hârtie, inspector şcolar general la Botoşani. Tabletele au fost distribuite elevilor de la ţară, încă de la începutul săptămânii trecute, însă o problemă este semnalul foarte slab din unele zone. De tabletă a beneficiat şi nepotul unei femei de aproximativ 65 de ani, din satul Mândreşti, comuna Ugureni. Săteanca spune că totul este doar o nouă umilinţă pentru copiii de la ţară şi că tabletele au fost date prea târziu.

Familia Prodan nu reuşeşte să foloseasca tabletele pentru a intra la orele online FOTO Cosmin Zamfirache

„De ce nu le-a dat în noiembrie tablete? Ce să facă acum cu ele? Nepotul meu nu a mai avut aşa ceva. Stăm şi ne uităm ca proştii la tabletă. Ne este şi frică să nu fărâmăm ceva. Nu ştim, domne, să intrăm. Şi oricum rămâne corigent. Cum să facă el, săracul, în două săptămâni ce or făcut ăştilalţi atâtea luni? Bătaie de joc!”, spune bunica elevului din Mândreşti, adăugând că aproape niciun elev din zonă nu a reuşit să se descurce cu tableta şi să facă ore online. Chiar şi profesorii recunosc că aceşti copii nu pot recupera materia în felul acesta. „De recuperat nu au timp! Recuperarea se va face prin nişte programe remediale atunci când vor reveni la şcoala faţă în faţă”, precizează Alexandru Dascaliu, profesor şi director la Liceul Plopenii Mari din Ungureni.

„Tot îmi zice: bagă codu' ”

Situaţie similară şi în cătunul Borzeşti. Familia Prodan are 10 copii. Trăiesc toţi într-o casă pricăjită, cu două camere şi toată familia are un singur telefon, model vechi. Trei dintre copii sunt la şcoală, dar niciunul nu a făcut nicio oră online. La începutul săptămânii trecute, au primit şi ei două tablete şi au fost anunţaţi că cei mici trebuie să intre la ore ca să poată fi evaluaţi ca să le fie încheiată situaţia şcolară. Asta după ce au pierdut aproape toată materia. Gabriela Prodan, mama copiilor, spune că au încercat toţi să se conecteze, dar fără succes. „Am fost la şcoală şi am luat tableta. Trebuia ca fetele să intre ca să le încheie mediile. Ce să spună ele acolo săracile, dacă nu au făcut nicio oră, nu ştiu. Am tot încercat toţi să intrăm, dar nu mergea nimic.

Dădeam la ce zic ei, acolo, la classroom. Tot îmi ziceau bagă codu! Eu băgam codul, dar nimic. Internetul merge numai oleacă. Trebuie să ţinem sus tableta să prindă un pic”, spune femeia. După două zile de încercări, săteanca s-a resemnat. „N-am ce face! Stau ca şi până acuma. Eu de unde să ştiu cum să umblu?”, mărturiseşte Gabriela Prodan. Apoi, părinţii copiilor spun că stau cu frica-n sân, fiindcă au fost informaţi că tableta costă 1000 de lei. „Dacă o strică, eu ce fac? De unde scot atâţia bani? O las acolo în cutie”, mărturiseşte şi tatăl copiilor.

Au fost şi părinţi care s-au plâns că au primit tablete defecte. În plus, această măsură „hei-rupistă” a iscat conflicte între săteni. Părinţii elevilor care au reuşit cu chiu cu vai să intre la orele online sunt revoltaţi că ei nu au primit tablete. „Fata mea e premiantă. Am făcut mari eforturi să intre online. Pe telefoane sparte, împrumutate. Poate nu le-am luat dulciuri ca să încarc telefonul”, spune Matei Vasile, un alt sătean din Botoşani.

