Şefa de la Urgenţe din Botoşani, izolată la domiciliu. A intrat în contact cu un pacient infectat cu COVID-19

Ramona Guraliuc, şefa Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului ”Mavromati” Botoşani a intrat de ieri în izolare. Ea a făcut parte din echipajul care a transportat la spital o pacientă confirmată în cursul zilei de marţi cu COVID-19. Marţi seara, Ramona Guraliuc a fost testată pentru depistarea coronavirusului. În aşteptarea rezultatelor, şefa UPU stă izolată la domiciliu.

”Faptul că am fost astăzi testată şi faptul că am intrat în contact direct dar totuşi cu o protecţie pe care am avut-o şi care a fost minimă până la proba contrarie şi până la decizia care va fi luată la nivel de spital aş vrea să evit existenţa unei posibilităţi de a fi un vector de transmitere”, a precizat pentru botosaneanul.ro, Ramona Guraliuc.



Tânără de 27 de ani, pozitiv la COVID-19

Marţi dimineaţă, o tânără de 27 de ani din judeţul Botoşani a ajuns într-o primă fază la Spitalul Dorohoi iar mai apoi la Spitalul Judeţean Botoşani, cu suspiciune de COVID-19 spune botosaneanul.ro. Şi asta după ce a intrat în contact cu o persoană venită din Anglia. Iniţial a fost internată la Secţia de Boli Infecţioase dar mai apoi transferată la Terapie Intensivă fiindcă starea sa de sănătate s-a agravat arată aceeaşi publicaţie. Tânăra are şi diabet. Din echipajul care a adus-o la Botoşani a făcut parte şi şefa UPU, Ramona Guraliuc.

