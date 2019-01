Şcoala de meseriaşi de la ţară pentru care se bat candidaţii. Majoritatea absolvenţilor îşi găsesc de lucru în România şi străinătate

Şendriceni este o comună din judeţul Botoşani cu o tradiţie aparte în domeniul învăţământului: este renumită pentru Liceul „Alexandru Vlahuţă“, o unitate de învăţământ cu o istorie de aproape 100 de ani. În perioada interbelică a fost şcoală de învăţători, transformându-se în perioada comunistă în liceu tehnologic.

Deşi unitatea de învăţământ a cunoscut vremuri tulburi, cu perioade de întrerupere a activităţii, în ultimii ani liceul de la Şendriceni a ajuns să se reinventeze şi să devină cea mai râvnită şcoală din mediul rural, mai ales că oferă calificare pentru meserii foarte căutate în ţară, dar şi în străinătate. Este vizată în special de copii de la ţară, dornici să înveţe o meserie şi să evadeze dintr-o lume a sărăciei. Sute de tineri se înscriu anual la „Alexandru Vlahuţă“ sperând să devină mecanici auto, tractorişti, bucătari sau instalatori. Concurenţa este atât de mare încât ani la rândul s-au organizat examene pentru departajarea candidaţilor. „Liceul nostru a devenit un brand în zona învăţământului tehnologic. Şi asta pentru că scopul nostru este de a oferi tinerilor o meserie căutată pe piaţa muncii. Le dăm o calificare care să-i ajute oriunde să-şi câştige pâine“, spune Viorel Dohotaru, director Liceului tehnologic din Şendriceni.

Şcoala de meseriaşi

La Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă“ învaţă peste 800 de elevi veniţi din tot judeţul Botoşani. În fiecare dimineaţă curtea liceului se umple cu autocare pline cu şcolari: fiecare dintre ei învaţă în una dintre cele 30 de clase de liceu tehnologic sau profesională. Toţi sunt din satele cele mai îndepărtate ale judeţului şi vin la şcoală cu noaptea în cap pentru a învăţa o meserie.

Laborator de mecanică FOTO Cosmin Zamfirache

Conducerea liceului spune că grupul şcolar de la Şendriceni s-a reinventat, dorind să se orienteze doar către meseriile căutate pe piaţa muncii. „15 clase sunt pe liceu tehnologic, iar alte 15 pe nivel profesional. Pregătim prin şcoala profesională elevi pentru meseriile: mecanic auto, mecanic agricol, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, brutar patiser şi de produse făinoase, ospătar, chelner şi tâmplar universal. Oricare dintre aceste calificări îi permite absolventului să se angajeze sau să-şi deschidă o afacere în domeniu. Noi scoatem meseriaşi, nu oameni care să stea cu mâna întinsă. Am fost nevoiţi să ne adaptăm cerinţelor de pe piaţa muncii, fiindcă şcopul unei şcoli tehnologice este de a pregăti viitori absolvenţi care să-şi găsească rapid un loc de muncă“, spune directorul liceului, Viorel Dohotaru.

Mulţi elevi au înregistrat şi performanţe la concursurile de meserii. Gabriel Emilian Alexandru este unul dintre aceştia, reuşind să obţină de curând locul întâi pe judeţ la mecanică auto. La 16 ani, este considerat cel mai bun învăţăcel în domeniu: „Îmi place mult mecanica şi mă bucur că pot să am o meserie în acest domeniu. Pe viitor vreau să am atelierul meu“. Directorul liceului spune că la Şendriceni au fost scrise numeroase poveşti de succes: „Avem pereţii plini cu diplome. Aici se învaţă meseria şi disciplina în muncă. De exemplu unul dintre absolvenţii noştrii a obţinut premiul I la tinichigerie pe ţară în urmă cu câţiva ani. A lucrat un timp în străinătate iar cu banii câştigaţi acum şi-a deschis un atelier auto. Şi ca el mai sunt“.

Bătaie pe locurile de la profesională

Cele mai căutate profiluri sunt cele de la şcoala profesională. În general peste 1.200-1.300 de candidaţi se bat pe locurile de la profesională anual. Conducerea liceului spune că e nevoită să organizeze concursuri de departajare şi aşa ajung cei mai buni pe băncile şcoli. „Noi nu vrem să promovăm mediocritatea sau să fim locul unde ajung cei care nu intră nicăieri. La noi există un alt slogan: «Trebuie să meriţi ca să ajungi la profesională». Am fost nevoiţi să organizăm concursuri pentru departajare, atât de mulţi candidaţi am avut. Noi îi luăm pe cei mai buni, vrem să facem meseriaşi foarte buni. Există o cerere foarte mare fiindcă ştiu că ies cu o meserie în mână“, spune directorul Dohotaru.

Clasa de mecanizatori agricoli FOTO Cosmin Zamfirache

Structura profilurilor la profesională şi liceu a fost făcută în aşa fel încât să existe continuitate. „Profilurile pentru liceu tehnologic vin ca o continuare a şcolii profesionale. Cei care termină profesionala pot opta pentru continuarea studiilor la liceu, mergând pe continuarea profilului, în aşa fel încât la terminarea studiilor să fie un profesionist în adevăratul sens al cuvântului“, adaugă directorul. O altă facilitate la şcoala profesională pentru mecanicii agricoli şi mecanicii auto este asigurarea gratuită a şcolii de şoferi. „Este un bonus pentru elevi. Mulţi sunt atraşi de această facilitate. Noi avem şi un soft autorizat pentru şcoala de şoferi, putem simula examinarea la partea teoretică, dar avem şi autoturisme de şcoală pe care pot face oricând practica. Avem inclusiv şi un simulator auto“, spune Tudor Bunduc, inginerul mecanic al liceului. Lecţiile şi examinările sunt atât de severe încât promovabilitatea este de 97 %.

Parteneriate şi dotări

Liceul „Alexandru Vlahuţă“ are numeroase hale pentru practica elevilor, peste 50 de hectare de teren pentru practica în domeniul agricol, o fermă de vaci pentru elevii la profilul de tehnician veterinar, dar şi numeroase parteneriate cu agenţi economici pentru practică comasată. În uriaşele hale din jurul clădirii principale sunt autoturisme şi tractoare pe care elevii învaţă piesă cu piesă. „Aici le desfac şi le reansamblează de zeci şi sute de ori până învaţă temeinic. Aici se învaţă cu adevărat meseria“, spune un maistru instructor de mecanică auto.

De asemenea, liceul are în dotare tractoare şi alte utilaje pe care elevii învaţă direct în producţie. Pe cele 50 de hectare elevii ară, seamănă şi la urmă recoltează grâul, porumbul şi alte plante. „Anual realizăm cel puţin un miliard de lei vechi profit din vânzarea produselor agricole de pe terenurile proprii. Laptele de la ferma de vaci, la fel, îl vindem. Investim apoi banii în dotările liceului. Am făcut reparaţii cu ei, am cumpărat autoturisme pentru şcoala de şoferi şi multe altele. Totodată, elevii învaţă din plin meseria“, spune directorul.