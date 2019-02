Tânăr din Maramureş, prezent pe lista scurtă a celui mai important concurs de fotografie din lume. Cum arată imaginea selectată

La 33 de ani, fotograful Alex Robciuc se bucură de cea mai mare realizare profesională de până acum: alegerea sa printre nominalizaţii Sony World Photography Awards, cel mai important concurs foto din lume.

De loc din Sighetu Marmaţiei, Maramureş, Alex lucrează la un studio foto din Timişoara, iar poze făcute de el au apărut în reviste şi publicaţii de pe întreg mapamondul, din faimosul ghid turistic Lonely Planet, ziarul nemţesc der Spiegel, National Geographic, The Telegraph, The Guardian, DailyMail, La Repubblica, Corriere della Sera, 9Gag, AP, boredpanda.com etc.

„Nominalizarea înseamnă mult. E cea mai mare realizare din punct de vedere profesional de până acum. E o onoare să fiu prezent printre elitele mondiale ale fotografiei şi e un imens imbold pentru mine să continui ceea ce fac, să mă perfecţionez“, mărturiseşte fotograful pentru „Adevărul“.



Poza lui Alex e una dintre cele 13 finaliste la secţiunea „Culture“ dintre mii de imagini. Fotografia ce l-a adus atât de departe e din Maramureşul natal, a fost făcută în 2018 şi înfăţişează un bărbat privind pe fereastră.

Anul acesta a fost un număr record de fotografii înscrise, circa 326.997 de imagini din 195 de ţări, i se spunea lui Alex în mailul ce-l anunţa că se numără printre nominalizaţi. „A fost o mare surpriză pentru mine. Nu mă aşteptam. M-am bucurat foarte mult“, afirmă fotograful. Sony World Photography Awards are mai multe categorii de concurs: Profesional, Open (o singură imagine; aici sunt zece secţiuni, printre care şi Culture), Student (pentru universităţi şi instituţii de cercetare), Tineri (pentru cei ce au între 12 şi 19 ani), National Award (premii pe naţiuni).

S-a înscris anul trecut, prin toamnă, cu două poze. Zilele astea s-a trezit cu un mail că a fost selectat în lista de nominalizare. Alex poate să ajungă mai departe şi să câştige fie titlul de fotograful numărul 1 din categoria Culture, fie fotograful de la categoria Open sau premiul National Award. Pe 26 februarie va afla.

Indiferent de rezultat, Alex e bucuros că a fost nominalizat dintre mii de concurenţi şi că poza făcută de el – ca a tuturor celor nominalizaţi – va fi expusă la Casa Somerset din Londra în intervalul 18 aprilie - pe 6 mai. Întrebat cu ce-l ajută această nominalizare, Alex spune că înseamnă foarte multă expunere.

