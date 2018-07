Un primar din Maramureş susţine că va refuza pensia specială: „E o nedreptate la adresa cetăţenilor care au muncit o viaţă“

Lucian Morar, primarul oraşului Ulmeni, a anunţat că va semna o declaraţie notarială pe care o va trimite la Casa de Pensii pentru renunţarea la pensia specială, în cazul în care legea care îi va permite acest beneficiu bănesc va intra în vigoare.

“Sunt primul primar din ţară care nu doreşte această pensie specială. Consider că este imoral, incorect şi nedrept ca noi, aleşii locali, să beneficiem de ele. Sunt foarte mulţi pensionari care au muncit o viaţă întreagă, în condiţii grele, iar acum au pensii de sub 1.000 de lei. Consider că trebuie să se ia în considerare principiul contributivităţii şi să lăsăm la o parte privilegiile. Cred că toţi primarii şi parlamentarii ar trebui să facă la fel. Dacă va spune Curtea Constituţională că legea este în regulă, în secunda a doua mă voi duce la notar şi voi semna o declaraţie notarială, prin care anunţ că renunţ la acest privilegiu. Voi pune această declaraţie notarială într-un plic şi o voi trimite la Casa Naţională de Pensii”, a declarat, pentru axanews.ro, Lucian Morar, primarul oraşului Ulmeni.

Lucian Morar a ieşit în evidenţă în 2017, atunci când şi-a celebrat căsătoria cu o petrecere excentrică, întinsă în toate cele şapte sate aparţinătoare de oraşul Ulmeni.