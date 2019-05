Un primar îi cere lui Ponta să se întoarcă în PSD. „Oameni care militează în zona societăţii civile se vor regăsi şi în zona PSD. Aici mă refer la Tudor Chirilă“

Cătălin Cherecheş a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD Maramureş, că este convins că după alegerile europarlamentare Partidul Social Democrat va intra într-un amplu proces de modernizare şi reconstrucţie. Tocmai de aceea, susţine edilul, Victor Ponta ar trebui să îşi reaşeze poziţia în PSD.

„Mi-aş dori să văd o etapă nouă în care intră stânga românească, reprezentată de PSD, printr-o modernizare şi deschidere a partidului într-un mod pe care nici măcar cei mai frecvenţi opozanţi nu şi-l imaginează. Îmi doresc, de asemenea, să se aşeze în limitele moralităţii şi ale bunului simţ şi oameni care provin din aceeaşi rădăcină, care s-au alimentat şi hrănit din rădăcina PSD, şi mă refer la PRO România şi UNPR, care consider eu că după aceste alegeri ar trebui să se stingă ca entităţi cvasi politice, să le vină mintea la cap şi bunul simţ undeva în suflet şi să îşi reaşeze poziţia în PSD. În primul rând, este mesajul meu pentru UNPR, dar şi pentru cei din PRO România, începând cu Victor Ponta şi terminând cu domnul Ioan Rus. Din punctul meu de vedere, mai mult Victor Ponta şi mai puţin Ioan Rus. Nu ar fi existat în mentalul colectiv fără prezenţa lor în PSD şi şansele pe care le-au dat membrii simpli prin încrederea pe care le-au acordat-o”, a spus Cătălin Cherecheş.

Edilul băimărean a mai precizat că îşi doreşte să participe la reconstrucţia Partidului Social Democrat, un demers care ar trebui să se extindă şi spre zona societăţii civile, menţionându-i aici pe Tudor Chirilă şi Dragoş Bucurenci.

„Stânga este, ca zonă politică, principalul partener al societăţii civile, iar derapajele de tip USR şi PLUS sunt de fapt nişte embrioni ce au ca pornire tot idei şi concepte politice care pot fi asimilate stângii. Consider că şi aici, pe scena politică, lucrurile se vor reaşeza şi oameni care astăzi militează în acea zonă să se poată regăsi şi în zona PSD-ului, a stângii româneşti. Aici mă refer la Tudor Chirilă, Dragoş Bucurenci şi mă refer la oamenii care sunt cu sentimente de stânga, dar se manifestă într-o altă zonă. Cred că e păcat în primul rând pentru sănătatea democraţiei în României. Aşa mi-aş dori eu Partidul Social Democrat şi consider că aşa va fi”, a mai precizat Cătălin Cherecheş.

Cătălin Cherecheş a fost membru PSD în perioada 2002 -2010, iar momentan nu exclude ca la alegerile locale de anul viitor să candideze pentru funcţia de primar din postura de membru al organizaţiei social-democrate. Cherecheş a fost membru PNL, dar şi membru UNPR până în 2016, când a înfiinţat Coaliţia pentru Baia Mare, o alianţă formată din PNŢCD, Forumul Democrat German şi UNPR. Cherecheş a ajuns primar al municipiului Baia Mare, după ce a fost votat de 70% dintre băimăreni, în timp ce se afla la închisoarea din Gherla, cercetat fiind în stare de arest preventiv într-un dosar pentru luare de mită.

