Mesaje primite de un voluntar care îngrijeşte copii romi săraci: „Am fost rugaţi să nu-i aducem de luni la şcoală, să nu se revolte părinţii celorlalţi elevi“

Claudia Costea este un voluntar dedicat comunităţii rome. În perioada vacanţei de vară, cu sprijinul altor voluntari, aceasta a făcut lecţii cu mai mulţi elevi dintr-o comunitate săracă din oraşul Baia Mare.







Mai mult, înainte de începerea anului şcolar, le-a cumpărat necesarul pentru şcoală. Cu câteva zile înainte de primul clopoţel, ea a fost sunată de către reprezentanţii şcolii unde urmau să înveţe 12 copii din Pirită, una dintre pungile de sărăcie ale municipiului Baia Mare, şi a fost rugată să nu ducă micuţii la festivitate.

„Ieri (n.r. - 6 septembrie) două telefoane, azi unul din şcoala unde urmează să înceapa 12 copii din Pirita clasa pregătitoare, prin care sunt rugată frumos să nu aducem copiii de luni, ci doar de marţi-miercuri, să nu se revolte părinţii celorlalţi copii când o să-i vadă, pe ei şi pe părinţii lor, chiar din prima zi. Despre discriminarea instituţională cu care am de-a face de trei ani încoace voi scrie pe larg oriunde pot publica onorabil, că acum sunt prea dărâmată să povestesc cu amănunte”, a scris Claudia Costea pe pagina ei personală de Facebook.

„Este realitatea cruntă!”

Odată ce întâmplarea a ajuns în spaţiul public, mai multe persoane s-au arătat indignate de cele întâmplate. „Din păcate, există peste tot unde sunt astfel de comunităţi. Este realitatea cruntă”, a scris Doina S. la postare.

„Pentru că mă lovesc şi eu de acest fenomen, de prea mulţi ani, şi nu doar la început de septembrie, ci zi de zi, oboseala mă face să afirm că nici nu mai ştiu unde e problema. Unii spun că "ei" sunt de vină, că nu sunt civilizaţi, că miros urât, că sunt altfel, şi tot ce ştim e că "nu-i vrem". Am bătut la uţa inspectoratelor, la uşa colibelor, la geamuri, şi intrări secrete. Mă gândesc că n-ar fi rău să ne gândim cum am putea aborda şi subiectul "părintii celorlalţi copii". Care, crede-mă, că sunt în stare de orice. De multe ori, un părinte de ăsta turbat, homofob, rasist sau narcisist, poate face reguli şi presiuni într-o şcoală, unde, dacă directoarea/cadrele sunt mai slabe de înger, se prostituează sub şantajul unor aspecte materiale sau de prestigiu/imagine. La fiecare întâlnire/şedinţă/workshop/planificare, simt că au lipsit aceşti părinţi. Şi cineva hotărât, persuasiv şi curajos să le ţină piept”, a mai scris Alexandra M.

„Clar, trebuie să primească un duş rece astfel de oameni, care cică ar trebui să îi înveţe pe copii să crească frumos, să se dezvolte, să devină stâlpii societăţii. Imposibil să nu vadă cât rău fac cu actele acestea de marginalizare şi discriminare!!”, a completat Silvia M.

Cei 12 copii au trecut peste rugăminţile venite din partea şcolii şi au participat astăzi, 9 septembrie, la festivitatea de deschidere a noului an şcolar.

„Dreptul la educaţie şi respect se câştigă cu greu în continuare, dar se poate câştiga. Copiii de clasă pregătitoare din Pirită au început şcoala azi dimineaţa ca orice alt copil din ţara asta”, a scris Claudia Costea.

Vom reveni cu poziţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: