FOTO Tânărul care face performanţă simultan la baschet şi la fotbal

Armand Gavaller s-a întors în oraşul natal, Sighetu Marmaţiei, imediat după terminarea facultăţii. În urmă cu un an s-a legitimat la echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmaţiei, iar odată cu reînfiinţarea secţiei de fotbal, în toamnă, a putut să îmbine cele două pasiuni care îl definesc ca şi sportiv – baschetul şi fotbalul.

„În jurul vârstei de 7 ani am început fotbalul îndrumat de domnul antrenor Neluţu Hotea, pe plan local. Odată cu schimbarea şcolii, în clasa a V-a, întâlnindu-l pe domnul profesor Toni Fangli, <<tăticul>> baschetului sighetean, mi s-a deschis apetitul pentru baschet, iar din acel moment cele două sporturi au mers mână in mână. Fiind sporturi complementare şi practicându-le de mult timp în paralel reuşesc să găsesc un echilibru între cele două, bineînţeles cu ajutorul celor două staff-uri tehnice. Este o muncă în plus, dar dragostea pentru cele două sporturi mă ajută să trec peste”, spune tânărul sportiv.

Fiind un jucător atât de baschet cât şi de fotbal, Armand Gavaller îşi doreşte să facă performanţă în ambele ramuri sportive.

„Fotbalul este sportul rege! Pot spune că mi-am regăsit pofta de fotbal şi pe zi ce trece sunt mai motivat să ajung la cea mai bună variantă a mea. Baschetul a fost dragoste la prima vedere. Este un sport foarte dinamic, foarte competitiv care te solicită şi intelectual. Pe plan fotbalistic avem un obiectiv şi un proiect de viitor la club, fapt care mă motivează. Din punct de vedere baschetbalistic scopul meu este să <<fur>> cât mai mult de la oamenii cu care lucrez şi să devin un antrenor foarte bun”, a declarat Armand Gavaller.

Armand Gavaller pe terenul de tenis

Pasionat de sport, sigheteanul îşi găseşte timp să ajungă şi pe terenul de tenis, dar nu uită nici de baschet 3X3 pe care îl practică împreună cu prietenii alături de care a descoperit acestă ramură sportivă.





„Mă bucur că am reuşit să aducem acasă un sportiv, motivându-l cu proiectul nostru sportiv. Îl cunoşteam de mic, ştiam de abilităţile lui sportive atât în baschet cât şi în fotbal. Odată cu reînfiinţarea secţiei de fotbal a dorit să practice ambele sporturi şi să ajute cele două secţii. Sperăm că prin venirea lui să transmitem un feed back pozitiv şi celorlalţi sigheteni care în momentul de faţă îşi desfăşoară activitatea în alte comunităţi din ţară”, spune George Opriş, directorul Clubului Sportiv Muncipal Sighetu Marmaţiei.

Armand Gavaller îşi doreşte pe viitor să se perfecţioneze pe toate planurile sportive şi, la rândul său, să dăruiască mai departe cunoştinţele dobândite.

