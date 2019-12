FOTO Poliţist de meserie, artist în timpul liber. Povestea unui şef de post sensibil

Florin Ungur este de 17 ani şeful Postului de Poliţie din comuna Satulung, judeţul Maramureş.







În urmă cu cinci ani şi-a descoperit o mare pasiune – sculptura. De atunci, cum are ocazia, intră în atelierul pe care şi l-a amenajat personal. Aici, după o zi grea, îşi reîncarcă bateriile, detaşându-se de cazurile complexe pe care le are de soluţionat.

„Munca de poliţie este grea, stresantă, dar extrem de frumoasă. Am simţit că în afara serviciului trebuie să fac ceva pentru a mă relaxa, pentru a-mi reîncărca bateriile. Aşa a început totul. Este un hobby pentru mine, dar eu cred că se împacă excelent cu munca de poliţie. După ore-ntregi de muncă mă refugiez în atelier şi acolo îmi încarc bateriile”, spune Florin Ungur.





A „furat” din tainele pasiunii de la un meşter mai în vârstă, iar mai apoi, când a simţit că poate stâpâni arta sculpturii, şi-a amenajat un atelier chiar lângă postul de poliţie, într-o anexă modestă.

„Elementele de bază le-am învăţat de la un meşter mai în vârstă. Apoi vizionam pe internet alţi meşteri cum lucrează. Încet-încet am început singur să lucrez. Am început să sculptez cu o daltă din lemn de paltin. Pentru astfel de lucrări trebuie să ai multă răbdare şi perseverenţă. Atelierul îl am lângă postul de poliţie Satulung, într-o anexă. Cum termin munca de poliţie, mă refugiez puţin în micuţa încăpere transformată în atelier. Imaginile sunt preluate de pe diferite site-uri de sculptură. Practic mă uit la o fotografie şi încep munca. Totul manual”, a mai adăugat poliţistul.

Poliţistul nu s-a axat pe un anumit tip de sculptură. Întâi a început cu panoplii de vânătoare, iar mai apoi a sculptat icoane cu teme religioase sau icoane cu teme florare.

