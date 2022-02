Dramele românilor rămaşi în Ucraina: „Amu nu lucrăm nimic, că tăt s-o închis. Magazinele-s goale, n-ai nici pâine de unde cumpăra”

Dramele ucrainenilor sosiţi în România sunt, acum, în atenţia tuturor, autorităţile române s-au organizat şi îi ajută pe refugiaţi cu tot ce au nevoie. Însă puţine se cunosc despre dramele celor ce au rămas acolo şi acum nu mai pot să plece din ţară, mai ales dacă sunt bărbaţi cu vârste înte 18 şi 60 de ani.

Sub protecţia anonimatului, un etnic român din Ucraina, dintr-o localitate situată în apropiere de graniţa cu România, Hanychi, povesteşte, cu un dialect specific zonei, cum a rămas blocat cu familia acasă, în timp ce majoritatea locuitorilor din zonă au plecat. „Pleacă toţi, care la România, care la Cehia, care la Italia, toţi fug. Fug bărbaţii, să nu-i ia în armată. Noi n-am apucat ieri, nu ne-am gândit, şi pe când... la 12 au închis. Nu lasă, numai femei şi copii”, spune bărbatul, apoi încearcă să-şi facă curaj singur. „Da’ poate să n-ajungă la noi, că dacă or da (preda, n.r.) armele ucrainenii... Amu-s în Kiev, iau Kievu şi om vedea mâine (sâmbătă, n.r.) ce”, spune bărbatul, care are familie, copii şi nepoţi.

Magazine goale, străzi pustii

Bărbatul mai relatează că toată zona în care locuieşte el este pustie, după ce majoritatea locuitorilor au plecat cu familii cu tot. Mai grav este că nu mai sunt deschise magazine, nici măcar cele alimentare. De asemenea, oamenii nici la serviciu nu mai merg. „Amu nu lucrăm nimic, că tăt s-o închis. Magazine, tot. Magazinele-s goale, n-ai nimic de unde cumpăra nici pâine, nimic”, spune el. Întrebat cum se descurcă, omul spune că au provizii şi se descurcă, deocamdată. Acum, tot ce le-a rămas este speranţa. „Amu om vedea, pe mâine, că poate să se gate, să nu moară lumea. S-a găta bătaia”, mai spune el, referindu-se la război.

Apoi revine cu descrierea imaginii unor străzi pustii din oraş. „Toţi îs în case, pe străzi nu îmblă (circulă, n.red.) nime’. Bărbaţii nu îmblă defel”, mai spune el.

Întrebat ce va face dacă va fi luat la armată, răspunde şovăitor. „Nu vreu mere (nu vreau să merg, n.r.)”. Bărbatul are familie, copii şi nepoţi şi spune că dacă va reuşi, va veni cu toată familia la Baia Mare, unde are prieteni care îl vor găzdui. Este unul dintre cei care nu s-au gândit la timp să părăsească ţara, iar acum se pare că este prea târziu. Potrivit lui, autorităţile au interzis bărbaţilor cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani să mai părăsească ţara.

Mobilizare pentru ajutorarea refugiaţilor

Mii de cetăţeni din ţara vecină au ajuns în ultimele două zile în România, însă un număr foarte mare dintre ei nu vor rămâne aici. Potrivit unor surse, deja de aseară au început să crească timpii de aşteptare la vama Petea, pe sensul de ieşire din ţară către Ungaria.

Între timp, la Sighetu Marmaţiei sunt pregatite aproape 900 de locuri de cazare pentru refugiaţi. De asemenea, maramureşenii s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi zeci de oameni îşi oferă casele pentru a adăposti refugiaţi ucraineni.

Vă recomandăm să mai citiţi: