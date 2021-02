Decizie definitivă. Închisoare pe viaţă pentru tânărul care a ucis o fată de 18 ani

În luna decembrie a anului 2020, Cristian C., un tânăr în vârstă de 21 de ani din Maramureş a fost condamnat la închisoare pe viaţă de magistraţii băimăreni, fiind găsit vinovat de uciderea fetei de doar 18 ani, din judeţul Satu Mare, care îi era iubită.

Sentinţa a fost atacată cu apel, ajungând în atenţia Curţii de Apel Cluj Napoca. Decizia a venit de curând, iar aceasta menţine pedeapsa închisorii pe viaţă.

I.În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite apelurile declarate de părţile civile T. D., T. L. şi T. G. C. împotriva sentinţei penale nr. 232 din 15.12.2020 a Tribunalului Maramureş pe care o desfiinţează în latura civilă şi, pronunţând o nouă hotărâre: Majorează de la 100.000 euro la 120.000 euro (echivalent în lei la data plăţii) suma reprezentând daune morale, la plata căreia a fost obligat inculpatul C. C. către fiecare dintre părţile civile T. D. şi T. L. Majorează de la 50.000 euro la 60.000 euro (echivalent în lei la data plăţii) suma reprezentând daune morale, la plata căreia a fost obligat inculpatul C. C. către partea civilă T. G. C. II. În temeiul art. 386 alin. 1 din Codul procedură penală respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul C. C.În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul C. C. împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În temeiul art. 422 din Cod procedură penală raportat la art. 72 din Cod penal scade din durata pedepsei detenţiunii pe viaţă aplicate inculpatului C. C. perioada reţinerii şi a arestului preventiv începând cu 12.03.2020 până la zi. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate în măsura în care nu contravin prezentei”, se arată în soluţia pe scurt.

Carmen T., în vârstă de 18 ani, a fost ucisă de cel care era cunoscut ca fiind iubitul său. Cei doi tineri s-au întâlnit ultima dată în 5 martie 2020, fiind şi ultima dată când Carmen a fost văzută de prieteni şi familie. Patru zile mai târziu, anchetatorii l-au reţinut pe tânăr în timp ce încerca să treacă prin PTF Petea, cu toate că i se pusese în vedere faptul că nu are voie să părăsească ţara.

În urma audierilor, tânărul a recunoscut că el a omorât-o pe fata de 18 ani şi i-a condus pe poliţişti la locul faptei. Carmen era moartă de câteva zile şi îngropată pe un câmp din localitatea Dorolţ, aflată la doar câţiva kilometri de frontieră.

Decizia a adus în sfârşit linişte în familia tinerei ucise, care încă de la început şi-a dorit un singur lucru: să îi găsească dreptate fetiţei lor.

”Momentul mult aşteptat.., Dreptate pentru îngerul meu Carmen. A fost un proces nu foarte lung, dar plin de obstacole, plin de nervi, plin de lacrimi şi multe neadevăruri, iar când am aflat sentinţa Curtei de Apel Cluj ne-am bucurat enorm, am simţit o linişte interioară. Bineînţeles că a doua zi am revenit cu picioarele pe pământ, ştiind că pe fetiţa noastră nimeni şi nimic nu o mai aduce înapoi. Mi-au revenit multe amintiri, clipe frumoase petrecute cu fetiţa mea, clipe care nu se mai întorc. Mulţumesc încă odată doamnei avocat Pop Elena, procurorilor şi judecătorilor pentru implicare”, a fost mesajul mamei lui Carmen.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Crima care a cutremurat România. Ce pedeapsă a primit tânărul care a ucis o elevă de liceu şi a îngropat-o pe câmp

Criminalul care şi-a ucis în bătaie prietenul cu care băuse toată noaptea. A fost găsit în pădure, plin de sânge