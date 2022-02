Zeci de mii de locuitori ai Bacăului au rămas apă potabilă din cauza unei avarii grave la conducta de aducţiune

După ce zeci de mii de locuitori din Bacău au rămas fără apă potabilă în urma unei defecţiuni a conductei de aducţiune de la Valea Uzului, reprezentanţii Companiei de Apă Bacău vin cu precizări.

Angajaţii SC CRAB SA lucrează în acest moment la remedierea defecţiunii apărută pe conducta de transport apă brută – Valea Uzului – Bacău. Reprezentanţii companiei estimează că lucrările se vor finaliza astăzi, 02.02.2022, în jurul orei 20,00.

După remedierea defecţiunii se va demara procedura de umplere a conductei de aducţiune, care va dura 24 de ore, urmată apoi de umplerea reţelei de distribuţie. Băcăuanii vor primi apă potabilă , începând cu 3 februarie, după următorul program:

– 06,00 – 08,00 dimineaţa;

– 18,00 – 20,00 după – amiază.

Reprezentanţii companiei de apă Bacău spun că este posibil ca în zonele mai înalte ale municipiului – Republicii, Mioriţa, Gării, Energiei, Cornişă, Centru – în timpul programului de furnizare, apa potabilă să nu ajungă la etajele superioare.

Nu sunt afectaţi de întreruperea apei potabile consumatorii din municipiul Bacău alimentaţi direct din Staţia de Pompare Gherăieşti:

– Cartier Gherăiesti;

– Cartier ANL Gherăieşti;

– Cartier Serbăneşti;

– Cartier Izvoare;

– Zona Ştefan cel Mare;

– Milcov (zona pompieri).

132.000 de litri de apă potabilă achiziţionaţi pentru locuitorii Bacăului

Apa potabilă este împărţită băcăuanilor prin cele 11 puncte de distribuire (menţionate mai jos) între orele 8.00- 18.00, a anunţat primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Persoanele aflate în carantină care apelează numărul de telefon 0733 551 985 primesc apă potabilă la domiciliu prin intermediul reprezentanţilor Poliţiei Locale, respectându-se condiţiile impuse de pandemie. 0234/986 sau 0234/984 sunt două numere de telefon la care se poate suna nonstop.

Persoanelor cu dizabilităţi, celor imobilizaţi la pat şi persoanele vârstnice aflate în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) a municipiului Bacău li se distribuie apă la domiciliu de către reprezentaţii DAS şi voluntarii de la Crucea Roşie.

Unităţile de învăţământ în care se derulează cursurile normal sunt aprovizionate cu apă menajeră şi potabilă. Cetăţenii care din diferite motive nu se pot deplasa şi nu au aparţinători pot apela numărul de permanenţă 0234/984 pentru a primi apă potabilă la domiciliu.

Puncte distribuire apă potabilă în Municipiul Bacău

1) Biserica ”Fericitul Ieremia”- str. Digul Bârnat , nr. 4;

2) Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău - str. Ştefan cel Mare nr. 17A;

3) Poliţia Locală a Municipiului Bacău – I.L. Caragiale nr. 2;

4) Teatrul Municipal Bacovia - B-dul Nicolae Bălcescu (intrarea principală);

5) Primăria Municipiului Bacău - str. Mărăşeşti nr. 6;

6) Primăria Municipiului Bacău, sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor - str. Henri Coandă nr. 2.

7) Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen – str. Mioriţei, nr. 76 bis;

8) Centrul de Zi ”Clubul Pensionarilor” – str. Aleea Ghioceilor, nr. 2;

9) Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai”- str. B-dul Unirii , nr. 4;

10) Biserica Ortodoxă ”Sf. Dumitru”- str. Narciselor , nr. 2;

11) Şcoala Gimnazială ”Octavian Voicu”- str. Bicaz , nr. 17.

Cum pot primi apă băcăuanii plasaţi în carantină

Primăria Bacău anunţă că, până la remedierea avariei de la Dărmăneşti, contactează telefonic băcăuanii aflaţi în carantină, cu rugămintea să răspundă mesajului, în cazul în care nu îşi pot procura apă şi nu au sprijin din partea apropiaţilor. Telefoanele sunt: 0234/984 şi 0234/986 Poliţia Locală.

”Vom livra apă la domiciliu cetăţenilor afectaţi din oraş, mobilizând forţe proprii, voluntari şi reprezentanţi ai instituţiilor publice din municipiu. Cetăţenii aflaţi în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) cu o situaţie deosebită, care nu se pot deplasa în exterior, persoane imobilizate la pat, vor primi apă potabilă prin colegii din cadrul DAS cu sprijinul Poliţiei Locale Bacău. Vă rugăm să ne contactaţi în cazul în care cunoaşteţi situaţii de urgenţă”, spun reprezentanţii Primăriei Bacău.

Primarul iese la atac

Primarul Bacăului a venit cu mai multe precizări, dar şi cu atacuri la PSD, în condiţiile în care sistemul Rezerva de Apă Bacău, care ar fi putut rezolva problema apei potabile în Bacău până la remedierea avariei de la Valea Uzului, nu este funcţional nici astăzi.

„Au circulat astăzi foarte multe dezinformări şi deja văd că mediul online e invadat pur şi simplu de atacuri din partea membrilor PSD în care Primăria Bacău este învinovăţită că nu ar fi operaţionalizat rezerva de apă. Vreau să fac precizări pe acest subiect, cred că ultimele, pentru că am o responsabilitate în primul rând faţă de dumneavoastră, şi aceasta presupune muncă efectiv, nu doar să dau dezminţiri permanent în faţa maşinăriei de postaci! Primăria Bacău NU operaţionalizează rezerva de apă. CRAB este responsabilă de acest proces (de asta îi spune Compania de APĂ) şi are rezerva în administrare din septembrie, anul trecut, prin HCL 312/20.09.2021. De două luni de zile, doar o parte din această conductă (pentru că asta este practic rezerva de apă, o conductă) este operaţională. Cealaltă parte a fost umplută începând de astăzi. De ce tocmai astăzi, după atâtea luni? În 15 decembrie 2021, preşedintele ADIB, autoritatea tutelară a Companiei de Apă, Ivancea, şi o suită de figuri pesediste, au participat la o mare inaugurare, finalizarea lucrărilor la staţia de demanganizare. Doar din acel moment exista o nouă sursa de apă suficientă pentru ca să fie pompată în rezervă! Bine că au făcut conferinţă de presă! De ce nu a început CRAB din decembrie să umple toată conducta rezervei de apă? Culmea, au început chiar astăzi deşi nimic nu s-a schimbat nici tehnic, nici juridic. Deşi ţipă la Primărie că nu ar fi făcut şi nu ar fi dres, azi CRAB a început să pompeze apă în toată conducta rezervei. De ce ? Să-l întrebăm tot pe preşedintele ADIB care se pricepe la conferinţe cu masă mare, la poze şi la ultimatumuri! Compania pe care o tutelează, consiliul de administraţie pe care îl ţine în braţe la CRAB, este responsabilă de faptul că prin rezerva de apă nu ajunge apă decât la 10 la sută din potenţialii beneficiari, acum când a apărut avaria! Cine trebuie să tragă la răspundere CRAB? ADIB, nu Primăria! Asta este raţiunea existenţei ADIB, ca în numele si pe seama acţionarilor (inclusiv a Consiliului Local Bacău) să supravegheze modul in care CRAB isi indeplineste sarcinile din contractul de delegare a serviciului de apa/canal. Nu voi primi răspuns la aceste întrebări, atacurile la adresa mea şi a Primăriei Bacău au început de mult, sunt doar perdele de fum! Dar responsabili vor fi! Adevăraţii vinovaţi sunt cei care ies cel mai tare şi „ţipă”, ca să îşi acopere propriile eşecuri! Să mai spun că îmi fac griji că executantul lucrării de la staţia de demanganizare este acelaşi care a făcut „modernizarea” conductei care ieri a crăpat la Dărmăneşti?”, spune Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Când va deveni operaţională rezerva de apă?

Presedintele CJ Bacău, Valentin Ivancea, a mers astăzi pe teren pentru a verifica dacă statia de demanganizare si cele 93 de puturi de captare funcţionează la parametri normali.

„Atât staţia cât şi cele 3 fronturi de captare sunt în perfectă stare şi pot asigura oricând cuplarea la rezerva de apă a Bacăului. Operaţionalizarea rezervei de apă de către primărie este ultimul pas pentru ca oraşul să beneficieze de o sursă alternativă de alimentare! Staţia de demaganizare şi puţurile de captare, pot asigura furnizarea apei pentru o perioadă de maximum 3 zile, timp în care echipele de intervenţie de la CRAB pot remedia avaria. A venit momentul ca investiţia făcută la rezerva de apă să-şi dovedească, în sfârşit utilitatea! De asemenea, m-am deplasat şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău să verific dacă sursa proprie de alimentare cu apă – realizată cu finanţare de la Consiliul Judeţean Bacău- este funcţională. Activitatea medicală şi siguranţa pacienţilor internaţi nu sunt afectate, apa curentă fiind asigurată prin rezervorul care a mărit capacitatea de stocare a apei curente cu 500 m.c., prin puţuri forate la mare adâncime, precum şi prin automatizarea şi asigurarea calităţii apelor folosite. Astfel, este asigurată independenţa SJU Bacău în situaţii de criză privind furnizarea apei. Trag un semnal de alarmă asupra necesităţii urgente de operaţionalizare a rezervei de apă! Nu este prima dată când locuitorii municipiului au de suferit de pe urma unor investiţii care nu au fost puse în funcţiune! Este inadmisibil să ne confruntăm din nou cu disconfortul cauzat de lipsa apei!” a precizat Ivancea.

