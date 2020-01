Închisoare cu executare după ce a cumpărat un telefon de pe Emag şi nu l-a mai plătit

Sentinţa pronunţată pe 14 ianuarie a.c. de Judecătoria Bacău vine la cinci ani de la escrocheria pusă la cale de tânăra din Bacău. Ancheta a fost îngreunată deoarece în cauză au fost dispuse mai multe expertize grafologice, existând suspiciunea că la înşelăciune a participat şi un angajat al unei firme de curierat. În urma administrării tuturor probelor, s-a stabilit că vinovată este doar tânăra de 26 de ani.

Aceasta a procurat o copie după copia cărţii de identitate a unei femei din Bacău pe numele căreia a plasat comanda pe Emag, achiziţionând un telefon Samsung S6, în rate, pe care ulterior nu l-a mai plătit. Femeia pe numele căreia s-a realizat comanda a fost executată silit pentru telefonul respectiv, deşi nici nu l-a comandat, nici nu l-a primit ea.

Escrocheria a ieşit la iveală după ce IFN-ul care a asigurat plata în rate a înştiinţat titulara de drept că trebuie să plătească ratele la telefonul achiziţionat de pe Emag. Femeia, care se afla în căutarea unui loc de muncă în străinătate, a suferit un şoc, anunţându-şi fiica despre situaţie. Aceasta din urmă a realizat că mama ei a fost victima unei înşelăciuni, dându-şi seama şi cine este autorul.

Fiica persoanei vătămate a relatat anchetatorilor că nu cu mult timp în urmă a oferit o copie după cartea de identitate a mamei sale unei tinere care a asigurat-o că îi poate găsi un loc de muncă în străinătate, dar că are nevoie de copie de acte, pentru a se întocmi formalităţile.

De bună cedinţă, fiica i-a înmânat copia după buletinul mamei, fără a bănui ce avea să se întâmple. În momentul în care mama sa a primit înştiinţarea că trebuie să plătească 3.549,99 lei pentru telefonul achiziţionat de pe Emag a contactat-o de îndată pe tânăra căreia îi oferise copia după actul mamei.

Aceasta a recunoscut că a comandat telefonul de pe Emag, asigurând-o că va achita contravaloarea telefonului. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Audiată de poliţişti, femeia şi-a recunoscut faptele, afirmând că a aplicat pentru achiziţionarea telefonului în rate Cetelem după ce a făcut rost de o adeverinţă de salariat în alb, semnată şi ştampilată, pe care a completat-o cu datele femeii a cărei copie de buletin o avea.

Tânăra a fost trimisă în judecată pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pentru că s-a sustras procesului penal, judecătorii au dispus condamnarea acesteia în regim de detenţie: un an pentru înşelăciune şi şase luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, pedeapsa rezultantă fiind de un an şi două luni.

”Instanţa apreciază că gravitatea infracţiunii de înşelăciune este ilustrată, în primul rând, de obiectul juridic special al acesteia, fiind lezate relaţiile sociale cu privire la patrimoniul persoanelor, drept fundamental care se bucură de o protecţie specială din partea legii. Mai mult, această infracţiune presupune o anumită rafinare infracţională, persoana care comite o astfel de faptă, trebuind să fie înzestrată cu anumite calităţi de convingere a persoanelor pe care vrea să le păgubească, şi cu capacitatea de a crea aparenţa veridicităţii asupra celor susţinute ca fiind reale. Folosirea documentului falsificat de către inculpată a fost de natură să producă consecinţe patrimoniale în dauna numitei M. I., care a fost executată silit pentru creanţa avută de Cetelem IFN SA.

Se impune a se menţiona că săvârşirea unei pluralităţi de infracţiuni constituie o cauză de agravare a răspunderii penale.(...) Pedeapsa va fi executată în regim privativ de libertate, în condiţiile în care inculpata nu şi-a exprimat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii şi s-a sustras de la proces”, au motivat magistraţii Judecătoriei Bacău hotărârea.