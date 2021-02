Românii care revin în ţară preferă să se întoarcă în străinătate decât să stea 14 zile în carantină: „Am anulat tot”

Cozile de la Vama Nădlac au devenit o obişnuinţă FOTO S Both

Românii care s-au întors din ţări cu risc epidemiologic ridicat (unde fie sunt la lucru, fie au fost în vacanţe) spun că au fost luaţi prin surprindere, la graniţă, de noile reguli de intrare în România. Mulţi dintre ei se declară foarte nemulţumiţi de introducerea carantinei de 14 zile pentru un număr foarte mare de ţări şi spun că era firesc să existe o perioadă de tranziţie, de măcar câteva zile, pentru ca toată lumea să se pună la curent.

„Când am plecat din Germania către România ştiam că nu este carantinare. Acum aflu că trebuie să stau 14 zile undeva, în nu ştiu ce centru. Nu-mi convine. Eu mi-a luat liber de la lucru 10 zile. O să mă întorc în Germania şi o să vin altădată acasă. Am anulat tot. E păcat că am cheltuit atâţia bani pe drum degeaba”, a declarat un român care a făcut calea întoarsă din Vama Nădlac.

Autorităţile sunt inflexibile, chiar în astfel de cazuri. Conform noilor reglementări, toate persoanele care vin din ţări cu risc epidemiologic ridicat intră în carantină la sosirea în România. Două săptămâni, dacă nu au un test Real Time PCR negativ, efectuat în ultimele 72 de ore, sau 10 zile, în cazul în care prezintă un asemenea document la intrarea în ţară.

Pe „lista neagră” sunt 67 de ţări, dar şi Marea Britanie, pentru ultima instituindu-se automat măsura carantinei pentru două săptămâni.

Lista completă include : Portugalia, Israel, Muntenegru, Insulele Turks şi Caicos, Andorra, Cehia, Monaco, Spania, San Marino, Slovenia, Gibraltar, Guernsey, Saint Lucia, Croaţia, Liban, Letonia, Estonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Saint Vincent şi Grenadine, Marea Britanie, Aruba, Albania, Seychelles, Bahrain, Franţa, Sint Maarten, Malta, Suedia, Puerto Rico, Lituania, Luxemburg, Serbia, Panama, Maldive, Irlanda, Brazilia, Olanda, Insulele Falkland, Italia, Eswatini, Belgia, Chile, Peru, Columbia, Elveţia, Argentina, Kosovo, Belarus, Kuweit, Austria, Uruguay, Bolivia, Republica Moldova, Botswana, Macedonia de Nord, Cipru, Polonia, French Polynesia, Georgia, Liechtenstein, Malaezia, Germania, Ungaria, Qatar, Africa de Sud.

Noile formalităţi de la graniţă prelungesc timpii de aşteptare la intrarea în ţară. Oamenii se plâng că stau câteva ore la cozi interminabile.

„ Am stat destul de mult. Nu am stat atât de mult la gheretă cât am stat aici la ghereta DSP. Durează mult actele care se fac acolo. Nu prea e cine ştie ce organizare. Măcar să fi adus mai mulţi lucrători acolo”, a declarat un şofer care se pregătea să intre în România.

Trebuie spus că sunt exceptaţi de la regula carantinei lucrătorii transfrontalieri, personalul diplomatic, cei care lucrează pe vehicule de transport marfă sau elevi sau studenţi aflaţi în deplasare către instituţiile de învăţământ.

Vă recomandăm şi:

Numărul pacienţilor cu COVID-19 care au nevoie de terapie intensivă a crescut din nou

Temperaturi foarte scăzute în staţiunile de pe Valea Prahovei. Instalaţiile de transport pe cablu de mare altitudine nu au fost pornite