Maşinile fostului şef al CJ Arad, vandalizate de indivizi neidentificaţi. „Trecem de la incompetenţă la mafie”

Scandal ca-n filmele cu mafioţi în comuna arădeană Livada, aflată în imediata vecinătate a municipiului Arad. În dimineaţa de 28 noiembrie, Adrian Ţolea (fost vicepreşedinte şi preşedinte interimar, din partea PNL, al Consiliului Judeţean Arad, dar şi candidat independent la Primăria comunei Livada, la ultimele alegeri locale) şi-a găsit vandalizate maşinile parcate în faţa casei.

Păgubitul este convins că atacul are legătură cu luptele politice care se dau la nivelul administraţiei pentru alegerea viceprimarului comunei.

„Din păcate, am constatat că azi-noapte mi-au fost vandalizate maşinile aflate în parcarea din faţa casei, fără să se fi furat ceva. Evident, am chemat poliţia, iar ancheta este în desfăşurare, la faţa locului fiind prezenţi şi criminalişti. Atacul, de tip mafiot, s-a petrecut în jurul orei 1.00 azi noapte, când am auzit o bubuitură în faţa casei. Fac un apel, pe această cale, la toţi vecinii, din zona unde locuiesc, care au camere video instalate, să verifice filmările de azi noapte şi dacă au imagini care pot ajuta să-mi scrie în privat”, a declarat politicianul.

„Un astfel de atac nu poate fi catalogat decât ca un act de vandalism menit să intimideze. Ca urmare, nu pot să nu fac legătura cu proiectul politic la care m-am angajat în comuna noastră, candidatura mea pentru funcţia de primar, numărul mare de voturi primite şi nu în ultimul rând faptul că aseară primarul nu a reuşit să-şi impună omul, de la PNL, pentru funcţia de viceprimar. Consilierii locali care m-au susţinut în campanie nu au votat candidatul susţinut de către primar. Se pare că PNL Livada şi primarul, deşi au doar 4 consilieri din 13, vor să-şi construiască o majoritate de 7 consilieri prin presiuni şi intimidare. Constat, cu amărăciune, că trecem de la incompetenţă la mafie. Este evident că cei care au făcut asta nu mă cunosc. Pe mine nu mă intimidează astfel de acţiuni ci chiar îmi dau un motiv în plus să continui proiectul politico-administrativ la care m-am angajat”, a mai adăugat acesta.

Poliţia a confirmat că există în derulare o anchetă penală şi că există imagini de la locul faptei, surprinse de o cameră de supraveghere din vecinătatea maşinilor. În actul de vandalism ar fi fost implicate 3 persoane, deocamdată neidentificate.

Adrian Ţolea a candidat ca independent la Primăria Livada după ce PNL (partid din care a făcut parte în ultimii ani) a refuzat să-i susţină candidatura. El a terminat alegerile pe locul 3 şi s-a aliat cu consilierii PSD şi Pro România.

