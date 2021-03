Şeful DSP Arad propune testarea în masă a angajaţilor din zona industrială: „Sunt inima economiei”

Şeful Direcţiei de Sănătate Publică Arad, Horea Timiş, a transmis Ministerului Sănătăţii un proiect în care propune testarea în masă a angajaţilor din zona industrială, arătând că această zonă reprezintă „inima economiei unui judeţ”. El a făcut public acest lucru printr-o postare pe reţelele de socializare.

„Săptămâna trecută am depus la MS un proiect prin care dorim să se aprobe să facem pooling (testare în masă 1/5/10) în zona industrială, pe programul naţional, într-un proiect pilot (...) În situaţie de criză trebuie să ne protejăm zonele industriale. Acolo sunt majoritatea salariaţilor activi, acolo are loc cea mai mare mişcare în comunitate - din judet şi spre judeţ. Zona industrială reprezintă inima economiei unui judeţ, de acolo vin taxele şi impozitele şi salariile, astfel încât economia trebuie să funcţioneze”, a scris Horea Timiş pe pagina sa de Facebook.

„În toată perioada pandemiei am avut cele mai intense controale pe mijloacele de transport, împreună cu colegii noştri de la poliţie..si a fost bine. În Arad nu ne-am confruntat cu probleme majore, cum s-a întâmplat în alte parcuri industriale din ţară. Din nou vom intensifica această activitate cu rol preventiv”, a mai menţionat acesta.



Timiş mai arată că s-a gândit ca la nivelul judeţului Arad să facă un laborator special pentru zona industrială, însă birocraţia este prea mare.



„Tot timpul am ţinut un dialog cu zona industrială pentru fiecare situaţie în parte şi am prioritizat anchetele epidemiologice. Am discutat - ori la sediul DSP, ori la sediul companiei - fiecare problema apărută. Ne-am gândit să facem şi un laborator special pentru zona industrială dar... birocraţia este aşa de mare încât orice proiect moare în faşă şi când o instituţie se aproprie prea mult de privat, apar idei prin alte instituţii. Ne-am gândit să implementăm cu IT-işti din privat soluţii IT de monitorizare a contacţilor în companii, astfel încât atunci când ai un pozitiv să ai instant traseul şi contactii direcţi...dar birocraţia si legislaţia ucid orice urmă de inovaţie într-o instituţie şi mai bine nu faci nimic decât să încerci să schimbi ceva. Birocraţia este ceva de neimaginat şi este creată doar ca să nu poţi să faci nimic. Nu poţi să primeşti - pe instituţie - bani de la MS pentru proiecte, dar nu poţi să primeşti nici de la companii... absurd nu?”, a mai scris Horea Timiş pe Facebook.



Directorul DSP Arad mai spune că acest judeţ este pionier în iniţiative, fiind primul lovit de pandemie în timpul primului val. „Noi, Aradul, am fost tot timpul pionieri in iniţiative pentru că am fost primul judeţ lovit in plin de valul unul. Când am testat centrele de bătrâni nici măcar nu era legislaţie pentru asa ceva, apoi, dupa câteva luni, s-a introdus obligativitatea”, a spus directorul DSP.

„Aşa se întâmplă si cu "presiunea" de a digitaliza vama şi uite că, după ce am fost "certaţi" deja, se lucrează. Si e foarte bine că se întâmplă lucruri. Aşa se va întâmplă şi în zona industrială - suntem primii care am solicitat şi o să se aprobe, firesc, cândva... Cândva, aşa va fi şi cu schimbarea de mentalitate, de legislaţie...doar că fiecare zi contează... şi birocraţia ucide vieţi până la urmă, vieţi ce pot fi salvate...iar lucrurile in Romania funcţionează încet şi foarte încet în instituţii. Este nevoie de o revoluţie legislativă în instituţiile publice. La noi, dacă inovezi parcă eşti pedepsit, în alte ţări măcar primeşti o diplomă dacă ai o idee”, a mai scris Horea Timiş.



În judeţul Arad, marţi, rata de infectare cu COVID-19 este de 1,93 cazuri la o mie de locuitori, în ultimele 24 de ore fiind depistate 74 de cazuri.

