USR PLUS ar fi bătut palma cu PSD pentru majoritate în Consiliul Local Alba Iulia. Cine ar putea fi noii viceprimari

Alianţa USR PLUS ar fi bătut palma cu PSD, pentru o majoritate în Consiliul local Alba Iulia. USR PLUS are şapte consilieri locali, în timp ce PSD deţine patru aleşi. Majoritatea de 11 consilieri este una la limită, foarte fragilă. PNL deţine nouă funcţii, în timp ce ultima aparţine unui consilier independent.





Reprezentanţii Alianţei nu au mai aşteptat finalizarea negocierilor cu PNL şi s-au întâlnit sâmbătă seara cu liderii PSD la sediul firmei private la care este acţionar noul primar al municipiului, Gabriel Pleşa (USR PLUS). La negocieri au fost prezenţi Pleşa şi consilierul local Emil Popescu din partea USR PLUS, iar PSD a fost reprezentant de consilierii locali Bogdan Medrea şi Vasile Crişan, respectiv de europarlamentarul Victor Negrescu, coordonatorul campaniei electorale şi liderul informal al PSD Alba.





Pleşa este un fost reprezentant al ”vechiului” PNL, acesta demisionând din partid în luna februarie, când era şi viceprimar al municipiului. Pentru că nu intra în calculele liberalilor pentru funcţia de primar, Gabriel Plaşa a plecat la USR şi a devenit primar în Alba Iulia în detrimentul celuilalt viceprimar, Voicu Paul, susţinut de gruparea lui Mircea Hava din partid.





La alegerea lui Gabriel Pleşa a ”muncit” din plin gruparea opozantă lui Hava din PNL Alba, dar şi reprezentanţii PSD, care au obţinut cel mai prost rezultat din istorie la Alba Iulia. Pesediştii au preferat să piardă voturi, pentru a elimina tandemul Voicu Paul - Mircea Hava din administraţia locală. Acest lucru le-ar putea aduce prezenţa, după 16 ani, în conducerea Primăriei Alba Iulia. PSD ar fi negociat o funcţie de primar pentru Bogdan Medrea, în timp ce Gabriel Pleşa în vrea pe avocatul Emil Popescu, şi el fost membru PNL. Primăria Alba Iulia ar fi preluată în acest mod de foşti membri ai PNL, în timp ce consilierii USR PLUS ar juca doar un rol de votanţi ai proiectelor iniţiate de vechii liberali.





De cealaltă parte, liberalii au anunţat prin intermediul preşedintelui interimar al organizaţiei din Alba Iulia, Marius Haţegan, că nu vor face niciun fel de alianţă cu PSD. PNL ar prefera pe termen scurt să nu intra în noua majoritate şi să se folosească de alianţa USR PLUS - PSD în campania electorală pentru alegerile parlamentare. La noua majoritate ar fi aderat şi consilierul independent Victor Paul Florea. Cu 12 voturi, noua majoritate nu va putea impune proiectele pentru care este nevoie de majoritate de două-treimi.





După alegeri, dacă PNL va intra la guvernare alături de USR PLUS lucrurile s-ar putea schimba radical şi la nivelul municipiului Alba Iulia. Cele două formaţiuni politice deţin majoritatea de două-treimi necesară pentru schimbarea viceprimarilor.