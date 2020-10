Rezultate finale alegeri locale în Alba. Cum stau partidele şi candidaţii după validarea mandatelor de către birourile electorale

PNL a câştigat 60 de funcţii de primar din totalul celor 78 de unităţi administrativ teritoriale, majoritatea în Consiliul Judeţean (19 mandate) şi funcţia de preşedinte al instituţiei, în persoana lui Ion Dumitrel.

PSD a obţinut opt primării, iar Alianţa USR PLUS - două, respectiv municipiul Alba Iulia şi comuna Lupşa. Trei primari au fost aleşi în calitate de independenţi.

PNL Alba are 467 de funcţii de consilier local, la mare distanţă de PSD, cu 207 mandate. PMP are 54 de mandate, iar USR PLUS - 46 mandate de consilier

În consilii locale au mai intrat şapte candidaţi independenţi şi câte cinci din partea PNŢCD şi Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională. Câte un consilier au Partidul Verde, Partida Romilor şi PRM.

Votul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Alba:

Atribuirea mandatului de preşedinte către candidatul PNL Ion Dumitrel:

Voturile pentru Consiliul Judeţean Alba:

Distribuirea mandatelor în Consiliul Judeţean Alba în etapele 1 şi 2:

Voturile pentru Consiliile locale din judeţul Alba:

Mandatele de consilier local:

Votul pentru funcţiile de primar în cele 78 de UAT-uri:

Mandatele de primar atribuite de birourile electorale de circumscripţie:

