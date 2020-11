FOTO Tanti Fica, femeia care trăieşte singură într-un cătun din Apuseni cu pensie de 15 lei, a primit o sobă nouă şi alimente

Câţiva tineri din Alba Iulia au vizitat-o recent pe femeia din comuna Ceru Băcăinţi şi i-au dus o sobă nouă şi alimente. În continuare, femeia va fi ajutată cu toate cele necesare pentru a putea trăi decent.

Jurj Fica, sau ”Tanti Fica”, femeia văduvă de 76 de ani, nu are copii sau nepoţi şi, astfel, nu are la cine să ceară ajutor în caz de nevoie. Locuieşte singură în cătunul Fântânele, la aproape 10 kilometri de centrul comunei. Accesul până la locuinţa acesteia se face doar cu o maşina de teren, plus o urcare pe deal de circa o jumătate de oră. Pe timpul verii, mai are un vecin care stă cu animalele în zona, dar iarnă este singură în vârful de deal din Apuseni. Soţul ei a murit în urmă cu şapte ani. El avea pensie de 30 de lei, iar văduvei i-a rămas jumătate din această suma, pensie de urmaş.

Tanti Fica are o vacă, un cal şi câteva găini. Accesul dificil face că nici poştaşul să nu urce în fiecare luna pentru a-i duce pensia. Situaţia ei a fost prezentată de cei de la emisiunea "Izolaţi în România", care urmează să o ajute periodic. De asemenea, un tânăr din Alba Iulia a iniţiat o campanie de sprijin şi a creat un grup pe internet denumit ”Ajutor pentru tanti Fica”. Situaţia femeii a ajuns şi în atenţia ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a solicitat verificări şi a constatat că pensia de 15 lei nu a fost actualizată în ultimii ani. MInistrul şi-a cerut scuze public şi a solicitat Casei de Pensii Alba remedierea situaţiei. Extinzând verificările la nivel naţional, Violeta Alexandru a constatat că alte 1.000 de persoane sunt în situaţia femeii din Alba: primesc pensie de urmaş care nu a fost actualizată potrivit prevederilor legale.

Tanti Fica în faţa casei din cătunul Fântânele