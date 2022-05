Deputat AUR, trimis în judecată pentru că a dezvăluit pe Facebook informaţii dintr-o anchetă penală

Parlamentarul ales pe listele AUR, aflat în prezent în conflict deschis cu preşedintele partidului George Simion, a fost trimis în judecată în luna ianuarie 2022, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 5 mai.

Daniel Gheorghe Rusu este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 277 din Codul penal, alineatul 2: ”Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”.

Potrivit rechizitoriului, în data de 25 septembrie 2020, în cadrul unui ”live” pe contul său de pe reţeaua de socializare, Daniel Rusu a prezentat o ordonanţă (actul propriu-zis şi, parţial, conţinutul acestuia, respectiv numele unor persoane care făceau obiectul verificărilor organelor de cercetare penală) emisă la aceeaşi dată într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeş şi adresată Primăriei comunei Şpring al cărei primar era la momentul respectiv.

Dosarul acestuia a trecut rapid prin faza de cameră preliminară. Astfel, în 17 februarie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat ”legalitatea sesizării instanţei, respectiv a rechizitoriului emis de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică”. Parlamentarul a contestat decizia de fond a judecătorului de cameră preliminară. Pe 5 aprilie 2022, tot ICCJ a respins contestaţia acestuia, astfel încât dosarul a primit ”undă verde” pentru judecată.

Daniel Rusu a declarat că dosarul are legătură cu campanie electorală pentru alegerile locale din 2020, când a candidat pentru un nou mandat la funcţia de primar în comuna Şpring.





„Am fost acuzat că am adus 80 de moldoveni în comuna Şpring pentru a mă vota. S-a făcut o comisie şi s-a constatat că nu există fapta. Până s-a închis dosarul, am avut neglijenţa de a prezenta acel proces verbal venit de la Procuratură pe Facebook, în ultima zi de campanie electorală. Prin acea foaie mă disculpam în faţa cetăţenilor. Riscam să îmi pierd din credibilitatea prietenilor mei. Toată lumea mă suna. Nu am ştiut că nu este încă închis încă dosarul. Ei au considerat că nu aveam voie să arăt acea hârtie”, a declarat Daniel Rusu.

Acesta susţine că s-a apărat prin faptul că dosarul cu aşa-zişii alegători moldoveni nu a început niciodată.





„Nu a existat fapta, dar pentru că am arătat acel adevăr, acea foaie care arăta că nu există la adresele respective nicio persoană venită din afară am fost anchetat şi trimis în judecată. Eu zic că e un dosar politic în care se afla adevărul, nu e de corupţie sau de altceva. Nu a produs niciun prejudiciu. Nu s-a întâmplat ceva, adică au fugit moldovenii şi nu au mai venit la vot. Am încredere în justiţie şi nu cred că se va merge atât de departe pentru a avea o condamnare”, a completat parlamentarul ales pe listele AUR. În final, acesta a pierdut alegerile pentru funcţia de primar în competiţia cu candidata PNL, Iulia Stănilă.