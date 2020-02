Ce pedeapsă a primit deţinutul care l-a ameninţat cu moartea pe Klaus Iohannis pentru că a refuzat să îl graţieze

Munteanu Costin a fost condamnat de Judecătoria Aiud la 1 an de închisoare pentru ultraj, care se adaugă restului rămas din pedepasa de 15 ani după gratii aplicată în 2016 pentru infracţiunea de omor. Decizia Judecătoriei, din 12 februarie 2020, poate fi contestată cu apel.

”Condamnă pe inculpatul Munteanu Costin, deţinut în Penitenciarul Aiud, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. (...) Constată că restul rămas neexecutat de către inculpat la data de 04.06.2018 din pedeapsa de 15 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală (...) era de 4600 de zile închisoare. Adaugă la pedeapsa de 1 an închisoare restul rămas neexecutat din pedeapsa de 15 ani închisoare, respectiv 4600 de zile închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 1 an şi 4600 de zile închisoare. Deduce din pedeapsa finală perioada executată începând cu data de 04.06.2018 la zi”, se precizează în minuta Judecătoriei Aiud.

Potrivit rechizitoriului, în perioada de detenţie de la Penitenciarul Aiud, Munteanu Costin a depus două cereri de întrerupere a executării pedepsei şi una de liberare condiţionată. Toate trei au fost respinse de către magistraţi. În decembrie 2017, bărbatul în vârstă de 59 de ani a transmis o petiţie şi la Preşedinţia României prin intermediul căreia a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să îl graţieze. Pentru că preşedintele i-a respins cererea de graţiere, deţinutul a luat hotărârea să se răzbune, transmiţând pe adresa Preşedinţiei o scrisoare prin care îl ameninţa cu moartea pe Klaus Iohannis. Scrisoarea a fost semnată cu numele şi datele altui deţinut încarcerat la Penitenciarul Aiud, dar, ulterior, s-a descoperit cine era autorul real al ameninţării. Pentru fapta sa, Administraţia Prezidenţială a formulat o plângere împotriva deţinutului, iar procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud l-au trimis în judecată pentru ultraj.

Munteanu Costin la momentul reţinerii pentru fapta de omor

”S-a reţinut în rechizitoriu că, prin intermediul unei scrisori expediate preşedintelui României, deţinutul din Penitenciarul Aiud l-a ameninţat cu moartea prin tăierea gâtului pe preşedinte, în contextul în care, în data de 12 decembrie 2017, preşedintele i-a respins cererea de graţiere individuală a pedepsei la 15 ani de închisoare, pentru omor. Această faptă a fost încadrată la infracţiunea de ultraj şi s-a reţinut că a fost săvârşită în recidivă postcondamnatorie, adică în timpul executării unei pedepse”, a declarat judecătorul Mihai Roman, purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Aiud. Preşedintele Klaus Iohannis nu s-a constituit parte civilă în dosar.

Crima pentru care a fost condamnat a avut loc în martie 2015, iar autorul a fost prins după un an, în mai 2016. În luna aprilie 2015, cadavrul unei femei era descoperit de nişte turişti în Peştera Vacii, din apropiere de Petrila. Anchetatorii au stabilit în urma anchetei că aparţine unei femei de 42 de ani, din Petrila. Trupul victimei avea urme vizibile de violenţă. În urma activităţii de investigaţii desfăşurate timp de un an s-a reuşit identificarea autorului în persoana lui Munteanu Costin. Criminalul ar fi dus victima, care avea probleme psihice, în Peştera Vacii, unde a întreţinut relaţii sexuale cu aceasta, după care a ucis-o, aplicându-i mai multe lovituri cu un corp contondent în zona capului. Autorul a abandonat apoi cadavrul. Deţinutul nu a recunoscut fapta de omor şi depune, în continuare, cereri de întrerupere a executării pedepsei, care sunt respinse de instanţele de judecată.