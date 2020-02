Cum funcţionează ţeapa cu încălţăminte Nike sau Adidas. Sute de clienţi înşelaţi pe un site fantomă, autorii au dispărut

Totul a început în luna decembrie 2019, înaintea sărbătorilor de iarnă. Site-ul outlet-sport.net îşi promova intens pe Facebook oferta de încălţăminte sport, marca Adidas şi Nike, cu reduceri foarte mari. Preţurile erau de trei ori mai mici decât cele afişate în mod normal, o pereche de încălţăminte care ar fi produsă de cele două fime foarte cunoscute putând fi cumpărată cu preţuri de 80 de lei sau 100 de lei.

Promovarea prin intermediul reţelei de socializare era făcută prin asociere cu magazine foarte cunoscute care comercializează astfel de produse. Au fost prinşi, astfel, în capcană mulţi cumpărători care au comandat chiar şi mai multe perechi de încălţăminte.

Comenzile au fost trimise prin intermediul unei firme de curierat în 23 sau 24 decembrie 2019 şi au ajuns la clienţi începând cu 6 ianuarie 2020. Cei mai mulţi au constatat că în pachete sunt cu totul alte produse decât cele comandate iniţial. Fie produsele erau de alt tip şi de alte mărimi, fie nu erau toate perechile comandate, dar preţul era acelaşi. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că încălţămintea nu coincidea cu cea pentru care s-a făcut comanda, cumpărătorii au fost înşelaţi şi prin trimiterea incompletă a produselor.

Avizul de furnizare a produselor cuprinde toate produsele comandate

Au urmat telefoane la numerele în avizul de expediţie, precum şi mesaje prin intermediul adresei de email prin care s-a confirmat comanda. Niciuna dintre aceste modalităţi de comunicarea nu a funcţionat. La telefoane nu răspundea nimeni sau erau pur şi simplu blocate. După doar o zi, în 7 ianuarie 2020, când reclamaţiile erau deja foarte multe, site-ul a fost închis.

Clienţii au urmat singura posibilitate pe care o aveau la dispoziţie, respectiv sesizarea Protecţiei Consumatorului. Nici aici nu au avut succes pentru că de pe avizul de expediţie lipsea denumirea unui agent economic care efectua vânzarea produselor, fiind trecute doar o adresă şi denumirea de ”Magazin Sport 2019”. OPC a clasat toate plângerile pentru că nu a putut fi furnizată denumirea firmei furnizoare de către clienţii înşelaţi. Aşa-zisul magazin online ar fi funcţionat la adresa din Bucureşti, Str. Antiaeriană, nr. 6A, sector 5, iar numerele de telefon prezentate clienţilor au fost: 0731395934 şi 0727637891.

”Am comandat 4 perechi pentru că preţul era foarte bun, iar reclama pe facebook era legată de un magazin foarte cunoscut şi respectat. Altfel nu aş fi intrat pe site. Când am primit comanda am avut surpriza să constat că erau doar trei perechi, dar preţul era acelaşi ca şi pentru toate cele patru perechi. Mai mult nici una dintre cele trei perechi nu respecta mărimile şi tipurile de încălţăminte comandate. Pe aviz erau trecute produsele comandate în mod real, astfel încât nu avea de unde să ştii că în pachet sunt cu totul alte produse. Am încercat să iau legătura prin intermediul numerelor de telefon, dar unul era blocat, iar la celălalt nu răspundea nimeni. Nu am primit răspuns nici la sesizarea făcută pe mail”, a spus un client înşelat din Alba Iulia.

Răspunsul Agenţiei pentru Potecţia Consumatorului

Acesta a completat că a formulat plângere online la Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, unde a trimis toate informaţiile, dar a primit răspuns că aceasta nu poate fi luată în considerare pentru că nu a scris şi numele agentului economic de la care a cumpărat produsele. ”Nu am luat în considerare acest aspect atunci când am comandat produsele. Nici măcar nu m-am gândit că aş putea fi înşelat. Probabil ar fi trebuit să fiu mai atent şi să îmi pun întrebări de ce nu se poate utiliza cardul, ci doar bani cash. Ulterior mi-am dat seama de ce, firma respectivă probabil nici nu există, fiind vorba doar de o ţeapă bine pusă la punct”, a completat cumpărătorul.

Site-ul a fost închis imediat ce au apărut primele reclamaţii

Prin urmare, clienţii magazinelor online trebuie să fie foarte atenţi şi la acest aspect: să existe clar afişată atât pe site cât şi în confirmarea comenzii, respectiv pe avizul de furnizare a produselor, a denumirii societăţii care realizează serviciul. Posibilitatea de a cumpăra produsele cu un card bancar este una dintre condiţiile care poate arăta că în spatele site-ului se află o firmă care poate fi identificată şi nu o societate fantomă.

