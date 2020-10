Viaţa în autorulotă: când lumea largă devine acasă

Raluca Nicolae şi Eugen Petcu au făcut-o şi sunt un exemplu că uneori viaţa chiar bate filmul.

Bineînţeles că nu e totul numai lapte şi miere, să trăieşti pe patru roţi înseamnă să trăieşti simplu, fără pretenţii şi cu puţine lucruri, dar când adormi sub cerul liber şi te trezeşti cu marea în faţă, nici nu mai ai nevoie de aşa multe.

Vindem tot, nu ne trebuie nimic





Colţul unde Raluca citeşte şi locul ei preferat din autorulotă.

„Vindem tot, nu ne trebuie nimic” – cu acest vers al trupei The Mono Jacks îşi descriu aventura pe pagina de Facebook a proiectului 2hearts4wheels. Prima lor călătorie la bordul lui Shooby - da, e numele casei lor pe patru roţi - a început în iunie 2019 şi a durat şapte luni în care au vizitat nouă ţări (Serbia, Croaţia, Italia, Slovenia, Franţa, Spania, Portugalia, Gibraltar, Andorra).

Înveţi să trăieşti simplu





Mi-au prezentat rulota printr-un video call, în timp ce se aflau undeva prin centrul Portugaliei, aproape de oraşul Fundao.

„Avem o casă mică, dar o grădină uriaşă. A fost provocator la început, dar ne bucurăm mult de ceea ce este în exterior, de ceea ce vedem,” povesteşte Raluca. Van-ul pe care l-au transformat singuri într-o casă umblătoare le dă posibilitatea să fie oricând acolo unde îşi doresc. Nu stau aproape deloc în campinguri pentru că vor să exploreze natura, iar în felul ăsta mai şi economisesc.

Raluca şi Eugen iau trei mese pe zi şi încearcă să ducă o viaţă sănătoasă.

Şi încearcă să evite cât mai mult autostrăzile, din două motive: scutesc taxe şi se bucură de peisajele pe care le oferă drumurile naţionale, dar şi cele uşor mai lăturalnice. Gătesc de trei ori pe zi, merg în pieţe şi în magazine locale şi încearcă să trăiască cât mai simplu. „Am nişte frunze de dafin puse la uscat. Anul trecut, am găsit nişte soc sălbatic şi am făcut socată. Îmi place mult să mă bucur de ceea ce oferă natura”, spune Raluca.

Viaţa nu înseamnă doar un job





Eugen e programator IT, dar de mic şi-a dorit să fie călător de meserie. La Raluca, butonul care a declanşat totul a fost o excursie în Thailanda, alături de fratele ei. „A fost prima mea plecare de pe continent. Am văzut ce înseamnă să te bucuri ca un localnic, nu ca un turist, să mănânci din pieţe, de pe stradă. Cred că atunci a apărut în mine dorinţa de a pleca”, îşi aminteşte Raluca.

Unul dintre peisajele de care Raluca şi Eugen se bucură în aventura lor. Aici undeva în nordul Spaniei.

Ea povesteşte că după nouă ani de muncă în corporaţii, în domeniul organizare de evenimente şi marketing, a simţit nevoia de o schimbare: „Nu credeam că viaţa e doar muncă şi atât, fără să mai ai timp de tine”. Şi, chiar dacă nici ea şi nici Eugen nu conduseseră nicio rulotă, au decis să-şi cumpere una.

Au renunţat la job-urile care îi ţineau legaţi de Bucureşti şi au găsit alte modalităţi de a se întreţine. Amândoi lucrează online. Raluca pentru Viaţa în Rawz, o platformă care oferă reţete eco-friendly pentru produse de îngrijire personală, îngrijirea casei şi mâncare, iar Eugen face în continuare IT pentru un magazin de mobilă.

Autorulota este echipată cu panouri solare





Au strâns bani vreo opt luni pentru duba Renault Master II din 2007. Au dat pe ea 3000 de euro, iar amenajarea i-a costat încă 2000. Au vrut să facă totul cu mâinile lor şi aşa a ieşit Shooby. Scaunele din faţă înseamnă livingul, la mijloc e bucătăria, în spate dormitorul, iar pe laterale au gândit diferite spaţii de depozitare.

Baia este mobilă, adică improvizează o cabină de duş în mijlocul maşinii; au un portbagaj spaţios în care încap două biciclete, trusa cu scule, bateriile şi sistemul de căldură pe care l-au adăugat anul acesta. Autorulota este dotată cu panouri solare, iar aragazul funcţionează cu o butelie cumpărată din Anglia.

„Am avut noroc să am un unchi la ţară care are un garaj şi unelte care ne-au fost de folos – un circular, o bormaşină. Acolo am lucrat”, povesteşte Raluca. Prietenii le-au mai dat anumite lucruri utile, printre care un frigider de 2.20 pe care îl folosesc şi acum. Chiuveta este făcută dintr-un bol de salată cumpărat din Obor. Raluca este pasionată de condimente şi are un întreg sistem de păstrare a recipientelor. Capacele sunt prinse cu şuruburi sau cu adeziv de o poliţă şi când are nevoie de ceva doar deşurubează borcanul.