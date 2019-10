Treptele pe care dansează Phoenix în „Joker“ au devenit atracţie turistică: cele mai amuzante reinterpretări. Ce alte locuri din filme preferă fanii VIDEO

Astfel, turiştii reinterpretează scenele filmate pe treptele pe care Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) dansează în filmul „Joker“.

Rezidenţii publică înregistrări video cu turiştii care iau cu asalt cartierul, costumaţi, şi scriu pe Twitter: „Vă rugăm, nu veniţi aici“. Fără succes însă. Inclusiv Google Maps oferă acum indicaţii privind „Joker stairs“.

It’s really called the Joker Stairs on google now (I just searched it).



Please, if you’re reading this and you’re not from around here (or ever been to the Bronx, Yankee stadium does not count) PLEASE DO NOT COME HERE.



Thanks,

Bronx Resident pic.twitter.com/s5u9gVPtyM