România, promovată ca destinaţie touroperatorilor din Kazahstan. Şeful Turkish Airlines: Nu este foarte cunoscută, dar are potenţial

Reprezentanţii companiilor kazahe au vizitat litoralul românesc, Delta Dunării, Poiana Braşov, Bran, Valea Prahovei şi Capitala şi au fost invitaţi să descopere destinaţia România şi să o promoveze ulterior turiştilor kazahi.

„Agenţia noastră s-a implicat foarte mult în ultimii ani şi în acţiuni de incoming, să deschidem destinaţiile reprezentative ale României căttre pieţe de turişti care iubesc să călătorească, au buget mari de vacanţă. Am început cu agenţiile din Rusia, am continuat cu touroperatori mari din Turcia, care deja au organizat primele trei grupuri foarte mari şi o conferinţă de turism medical în Bucureşti. Suntem acum la al treilea proiect, urmărim să atragem touroperatori şi grupuri mari de turişti din Kazahstan, sunt turişti recunoscuţi pentru bugetele mari de vacanţă cu care ei călătoresc, pentur familiile numeroase pe care le iau în vacanţă. Şi pentru că acum în Kazahstan se caută o nouă destinaţie de vacanţă şi cu o poveste diferită de ce cunosc turiştii kazahi până acum, ei călătorind în Turcia, Egipt şi Emiratele Arabe Unite, ştim că România poate să fie o surpriză uriaşă pentru turiştii din Kazahstan", a spus Corina Martin.

Ea afirmă că este nevoie de promovare şi este nevoie ca România să participe la Târgul de Turism din Kazahstan, care va avea loc în primăvara anului viitor. Touroperatorii kazahi vor promova România ca pe o destinaţie premium de vacanţă.

"Noi am adus aici în România, în şase zile, nouă touroperatori, trebuie să convinem mult mai multe agenţii de turism din Kazahstan să descopere această destinaţie. Vor urma întâlniri bilaterale, noi vom invita hotelieri, jurnalişti şi touroperatori din România care să vină să cunoască profilul turistului kazah, să ne prezentăm aşa cum se cuvine în Kazahstan şi apoi să venim pregătiţi cu pachetele de vacanţă, combinate între mare, munte, turism balnear, Transilvania şi Delta Dunării, care a fost o surpriză uriaşă pentru oaspeţii noştri şi, desigur, încheind la Bucureşti", a adăugat Corina Martin.

La rândul său, Ahmet Akpinar, general manager al Turkish Airlines în România, afirmă că România este o ţară foarte frumoasă, dar nu foarte cunoscută.

"Încercăm să promovăm România ca destinaţie în Kazahstan. Cum suntem unul din cei mai mari transportatori aerieni din regiune, încercăm să creăm o punte între cele două ţări şi să oferim o soluţie. Dacă turiştii români îşi doresc să meargă în Kazahstan, îi vom sprijini. Nu avem însă voie să zburăm direct din România în Kazahstan, din cauza legilor internaţionale, acest lucru ar fi posibil doar cu escală în Istanbul, de exemplu. Putem asigura conexiuni spre orice destinaţie a lumii", a spus Ahmet Akpinar.

Turkish Airlines zboară de pe trei aeroporturi din România, din Bucureşti, Cluj şi Constanţa spre Istanbul. Compania are dea zboruri şi în Kazahstan, dar din alte destinaţii.

"Din păcate, România nu este foarte cunoscută. Dacă o comparăm cu ţări similare, este o ţară unică, mai ales pentru sporturile în aer liber. Şi poate fi cel mai atrăgător loc, dar nu este foarte cunoscută şi o putem promova uşor. Şi nu doar în Kazahstan. Şi, de asemenea, recomand fiecărui român să viziteze Kazahstan. Cele două ţări au în comun faptul că, deşi nu sunt extrem de cunoscute, au un potenţial extrem de mare. Şi nu doar din punct de vedere turistic, ci şi pentru investiţii", a spus Ahmet Akpinar, general manager al Turkish Airlines în România.

De asemenea, Andrei Baculea, român din Republica Moldova stabilit în Kazahstan, care a însoţit grupul în România, a spus că oaspeţii din Kazahstan au fost foarte încântaţi de ceea ce au vizitat în ţara noastră.

"Cred că atmosfera a contat foarte mult. România a fost foarte caldă şi primitoare. Am aterizat la Constanţa, la mare, la soare şi cred că asta 'a aspart gheaţa'. De asemenea, în ceea ce priveşte impactul în realitatea de azi, revenirea după pandemie, foarte greu o ţară îşi revine din pandemie, mai ales turismul. Am fost însă cu toţii surprinşi că pe litoral erau şi hoteluri ocupate total, tocmai acum la final de sezon. Am înţeles că au făcut tot posibilul să repornească economic. Ei au fost plăcut surprinşi că aici lumea a înfruntat acest necaz economic", a spus Andrei Baculea

El locuieşte de 12 ani în Kazahstan, unde are o companie în domeniul turismului, Travel Professional Group. Este însă interesat să comercializeze produse româneşti din domeniul alimentar şi farma în Kazahstan şi spune că piaţa are potenţial.