REPORTAJ Cel mai rafinat oraş al lumii! De ce Singapore este una dintre destinaţiile de vis, indiferent de anotimp

Cu siguranţă, însă, Singapore este cel mai sudic oraş al Asiei continentale şi, orice plan ai avea, fără 15-16 ore de zbor, cu cel puţin o escală, şi o investiţie de minimum 500 de euro, dacă vânezi o ofertă, n-ai cum să ajungi acolo. Face însă toţi banii, ba chiar mai mult decât atât.

„Consumul, deţinerea sau traficul de droguri reprezintă ofense grave aduse statului şi se pedepsesc cu moartea“, sună anunţul sec al şefului de echipaj înainte de aterizarea pe aeroportul Changi, catalogat ca fiind cel mai modern din lume. Cu moartea prin spânzurătoare, în caz că e nevoie de detalii. Cazurile sunt însă izolate şi dacă ai gânduri curate, chiar nu ai de ce să te temi în oraşul considerat cel mai sigur din întreaga lume.

Singapore are doar 5,6 milioane de locuitori, dar reprezintă o metropolă aglomerată, deoarece suprafaţa ei nu este foarte mare. Are doar 700 de kilometri pătraţi, care fac din oraşul-stat al 19-lea cel mai mic stat din lume. De aici, şi preţul exorbitant al locuinţelor, un apartament cu două camere, dar înghesuit, pentru că aproape toate apartamentele sunt minuscule, putând depăşi uşor milionul de dolari. Oraşul este însă prosper din punct de vedere economic, fiind unul dintre cele mai puternice centre financiar-comerciale ale lumii. Cum au ajuns singaporezii să trăiască atât de bine? Prin muncă, multă muncă, dar şi organizare, investiţii şi strategie. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, ţara a fost cucerită de japonezi, care au distrus aproape tot, drept pentru care a fost nevoie de o reconstrucţie din temelii. „Singura noastră şansă este să muncim cât mai mult“, le-a spus chinezilor, care formează populaţia majoritară a ţării, primul conducător de după război. Munca a însemnat şi micşorarea numărului de ore şi de zile libere, dar şi crearea unui sistem legislativ strict din punct de vedere al educaţiei populaţiei, menit să asigure ţării un climat sănătos, pentru ca oamenii să se poată concentra la muncă.

În acest context, al impunerii unei educaţii spartane, a apărut şi legea care interzice scuipatul pe stradă, devenită celebră pe tot mapamondul. Acum nu trebuie să-şi închipuie cineva că dacă strănuţi, în secunda doi, vei fi înconjurat de poliţişti, care fie te vor amenda, fie te vor băga în arest. Nici vorbă de aşa ceva, ba chiar prezenţa poliţiei este extrem de discretă. Regulile de disciplină nu sunt decât o invitaţie la a fi civilizat, ce-i drept, sub ameninţarea unei sancţiuni care pleacă de 500 SGP (1 dolar singaporez – 0,65 euro) şi poate ajunge până la 2.000, dar rar este pusă în aplicare.

Se simte influenţa britanică



Ca oraş, Singapore este un amestec reuşit între zgârie-norii Manhattan-ului, farmecul vechilor clădiri londoneze şi efervescenţa Asiei. Toate într-o adevărată junglă urbană, la propriu, pentru că Singapore e un oraş inundat de verdeaţă, cu palmieri şi alţi arbori ecuatoriali, plantaţi peste tot. Verdele e atât de crud, încât ar face invidios chiar şi un irlandez, şi este menţinut şi de ploile dese care cad din cauza climei. La doar 137 de kilometri de Ecuator, Singapore are parte de vreme caldă tot timpul anului, cu temperaturi care rar scad sub 25 de grade, dar şi cu ploi rapide şi intense. Plouă 15-20 de minute de zici că se rupe pământul, iar apoi iese soarele şi într-o jumătate de oră totul e uscat. Cele mai ploioase luni sunt noiembrie şi decembrie, iar cea mai secetoasă este februarie.

Deoarece a fost colonie englezească, influenţa britanică se simte peste tot. Toţi localnicii vorbesc engleza, toate inscripţiile sunt în engleză şi apoi în chineză, iar maşinile au volanul pe dreapta. Oraşul are multe atracţii turistice şi este o destinaţie care nu se va demoda niciodată, pentru că, nu întâmplător, a fost desemnat cel mai inteligent oraş al lumii. El poate fi bătut la pas fără probleme, dar există şi metrou, şi nu unul oarecare, ci un metrou ultraperformant, capabil să asigure transportul rapid şi ieftin către toate zonele. Varianta taxiului este destul de costisitoare, deoarece Singapore este un oraş scump, pe alocuri chiar foarte scump. Ca o curiozitate, în Singapore nu există maşini second hand. Orice automobil mai vechi de cinci ani este dat înapoi la dealer, iar acesta îl revinde în Malaysia sau Indonezia. Autorităţile se opun din răsputeri deţinerii şi folosirii maşinilor personale, pentru a limita pe cât posibil poluarea, şi oferă alternative impecabile cu transportul în comun.

În Singapore se trăieşte bine, oraşul fiind recunoscut pentru nivelul de trai foarte ridicat. Conform statisticilor, un muncitor câştigă în jur de 4.500 de dolari singaporezi net, iar corporatiştii ajung şi la 10.000 de SGP pe lună. Statul a iniţiat un sistem motivant pentru şefii marilor companii, care pot lua şi un milion de dolari pe an, cu condiţia să producă de zece ori această sumă.

Marina Bay, piscina viitorului

Principalul punct de atracţie din oraş este Marina Bay, unde se află un mall imens, cu magazine dichisite, multe dintre ele accesibile doar cardurilor încărcate cu multe zerouri în coada cifrei din faţă, dar şi hotelul cu acelaşi nume, singurul din lume care are o piscină aeriană de anvergură. Constructorii au ridicat aproape de malul apei trei clădiri impresionante, pe care le-au unit apoi la ultimul nivel printr-un pod aerian, reprezentat de o mega-pisicină. Proiectul aparţine unui arhitect canadian, de origine israeliană, Moshe Safdie, iar hotelul a fost inaugurat în 2010, cu un an întârziere faţă de data prevăzută iniţial. De la piscina aflată la etajul 55 poţi vedea tot oraşul şi ai impresia că te scalzi la înălţimea zgârie-norilor. Accesul este permis doar celor care stau în hotel, unde preţul unei camere e pe măsură, în jur de 500 de dolari pe noapte. Se poate face însă un tur al hotelului, care include şi o trecere prin apropierea piscinei, de unde poţi vedea o mică parte din ea. Complexul e împânzit de magazine scumpe şi are şi un cazino. Seara, în faţa sa se derulează un joc de lumini şi muzică având în prim-plan unele dintre cele mai spectaculoase fântâni arteziene din lume.

Vizavi de Marina Bay tronează Merlionul, simbolul oraşului, o statuie jumătate leu, jumătate peşte, care aruncă apă din gură şi în faţa căreia toţi turiştii se pozează şi pentru că este unul dintre puţinele obiective la care ai acces gratis. De la Merlion se poate pleca în minicroaziere pe canalul principal al râului Singapore, 18 dolari cursa, vaporaşele trecând pe sub poduri străjuite de clădiri cu multe-multe etaje, care dau senzaţia că înţeapă cerul. Pe marginea apei, în zona numită Quay Boat, e plin de terase şi pub-uri englezeşti, aglomerate în special seara, când corporatiştii ies de la muncă. Preţurile nu sunt mici, cea mai ieftină bere la 330 ml costă 7 dolari, dar aşa cum am mai spus, în Singapore se câştigă bine.

Gardens by the Bay nu trebuie ratată

De partea cealaltă a Marina Bay este un alt loc grandios. Gardens by the Bay a apărut din dorinţa unei organizaţii de a înverzi Singapore, oraş care a ajuns la o proporţie de 23% de spaţii verzi. Are o suprafaţă de 101 hectare şi reprezintă o oază de relaxare atât pentru localnici, cât şi pentru turişti. Parcul este format din trei grădini, Bay South Garden, Bay East Garden şi Bay Central Garden şi înregistrează anual peste 30 de milioane de vizitatori. Priveliştea este minunată atât ziua, dar mai ales noaptea, când totul este luminat şi locul capată un farmec aparte.

Paradisul distracţiei pe Insula Sentosa

Insula Sentosa este mândria singaporezilor, atunci când vine vorba de distracţie. O insuliţă aflată la câţiva kilometri de oraş şi pe care poţi ajunge fie cu un metrou expres, fie cu telecabina, fie chiar pe jos, trecând un pod. Sentosa e paradisul amatorilor de senzaţii tari, iar punctul de rezistenţă îl reprezintă locul în care oricine poate zbura. Pentru 89 de dolari intri la o simulare şi pluteşti ca şi cum ai fi căzut în gol, echipat bineînţeles corespunzător. Senzaţia face toţi banii. Insula mai are Waterpark, Universal Studios, în care poţi vedea cum s-au filmat scene din pelicule celebre, un teleferic, magazine, karting, restaurante, terase, câteva hoteluri, dar şi nişte plaje absolut superbe, cu nisip alb, palmieri şi o apă mai limpede decât cerul de deasupra ei. Cel puţin o zi pe Sentosa Island nu trebuie să lipsească din programul oricărui turist care merge în Singapore. Dacă nu aveţi chef de plajă şi vă e dor de zăpadă, un-i nicio problemă. Snow City este locul în care iarna e la ea acasă. Nu trebuie decât să luaţi metroul până la staţia Jurong şi cu 15 dolari pe oră te poţi simţi ca la Polul Nord. Mă rog, un chiar atât de frig, ci rezonabil pentru o zi de iarnă.

Fascinanta Little India

Nu departe de centrul metropolei există un cartier în care regulile singaporezilor au mai mult valoare teoretică. E vorba de Little India, cartierul comunităţii indienilor, care nu sunt puţini la număr. Statul a deschis porţile pentru indieni, care acum formează 9 % din populaţia ţării, având nevoie de forţă de muncă ieftină în construcţii, şi i-a grupat pe toţi într-un cartier în care aceştia funcţionează după obiceiurile lor. Aici sunt magazine şi chiar malluri cu marfă din India, tarabe ale comercianţilor care vând orice nimic, restaurante cu mâncare indiană, temple hinduse, unde oamenii se roagă la zeii lor, şi pieţe în care aceştia se strâng seara şi se uită, adunaţi cu zecile, la filme indiane, murmurând în cor atunci când acţiunea o cere. Toate acestea într-un peisaj în care amenda de 500 de dolari aplicabilă celor care aruncă gunoaie pe stradă are valoarea unui banc. Autorităţile închid însă ochii, cu condiţia ca indienii să nu împrăştie regulile şi în afara perimetrul lor. Destul de aproape de Little India este şi Chinatown, care nu mai are nevoie de prezentare, dar şi strada arabă, întregind astfel multitudinea cultural-religioasă din metropola cosmopolită în care 39% din populaţie provine din alte ţări.

Grădină zoologică, cu mii de animale

Un alt punct de interes pe harta oraşului este grădina zoologică, una cu cele mai bune recomandări din întreaga lume. Intrarea de bază costă 22 de dolari, dar dacă vrei să vezi urşii panda mai trebuie să scoţi din buzunar încă 5 dolari, dacă vrei o plimbare pe elefant, încă 8 dolari şi tot aşa. Pe lângă o diversitate uriaşă de animale, Zoo din Singapore propune, la programe, un safari nocturn printre vieţuitoare şi un safari pe apă, în care eşti plimbat cu barca într-o junglă, care o reproduce ba pe cea amazoniană, ba pe cea africană sau asiatică. Ambele merită toţi cei 25 de dolari pe care trebuie să-i plăteşti suplimentar.

Aglomeraţie mare pe Orchard Road

Singapore poate fi un paradis şi pentru turiştii dispuşi să bage adânc mâna în buzunar la cumpărături. Principala arteră comercială este Orchard Road, dar oraşul are în jur de 50 de malluri, probabil cea mai mare densitate de malluri din lume, în care găseşti firme de la luxoasele Armani, Prada, Gucci şi altele, până la cele mai accesibile, gen Zara ori H&M. Amatorii de chiripiruri au unde să-şi satisfacă gusturile, în Chinatown, Little India sau în zona Bugis, plină de tarabe.

Mâncare chinezească sau fast food

Fiind un stat cu populaţie predominant chineză, bucătăria singaporeză seamănă mult cu cea chinezească, fiind picantă şi bogată în mirosuri ascuţite. Foarte populare sunt aşa-nu-

mitele food-court-uri, săli imense în care găseşti mâncare din toate colţurile lumii, dar preponderant din Asia, la preţuri rezonabile, 15-20 de dolari un prânz. Locurile sunt curate, însă mănânci la comun, miroşi la comun. Cine nu suportă senzaţia are la dispoziţie fast-food-urile: Mc Donald’s, Burger King, KFC, Subway, unde se mănâncă la aceiaşi bani ca la food-court, dar ceva mai scump ca la noi. Iar pentru cei cu dare de mână sunt foarte multe restaurante, cu mâncare din toată lumea, unde o masă te costă şi 100 de dolari. Foarte populare sunt terasele din zona portului, la care se servesc peşte şi fructe de mare. Îţi poţi alege singur din acvariu ceea ce peste 20 de minute va fi în farfuria ta. Băutura este scumpă în Singapore, din cauza taxelor foarte mari aplicate alcoolului, dar există şi bere, şi vin, şi whisky şi orice altceva, atât la restaurante, cât şi la supermarket, plus la unităţile lanţului japonez 7 Eleven, prezente din 50 în 50 de metri. Atenţie, însă, la magazin băuturile alcoolice se vând doar până la ora 22.30.

Un englez e fondatorul statului

Singapore înseamnă Oraşul Leilor, denumire derivată din cuvintele Singa (leu) şi pura (oraş), ambele provenite din limba Malay. Legenda spune că un prinţ din Sumatra ar fi debarcat acolo după o furtună şi ar fi dat ochii cu un leu. Cum însă lei n-au existat niciodată în această parte a lumii, probabil era vorba despre un tigru.

Viza de Singapore se ia pe aeroport, e gratis şi se acordă pe o perioadă de 90 de zile. Transportul către centrul oraşului este uşor şi costă, cu metroul, 2,60 SGP. Drumul durează în jur de 40 de minute.

Cazarea în Singapore este scumpă: o cameră la un hotel de 3 stele costă şi 100 de euro pe noapte, dar există şi hosteluri unde e mult mai ieftin.

Una dintre atracţiile oraşului este National Orchid Garden, o grădină numai cu orhidee, absolut impresionantă, situată într-un colţ al Grădinii Botanice.

Singapore are o viaţă de noapte foarte intensă, cu multe cluburi şi restaurante deschise până târziu în noapte.

Sir Thomas Stamford Raffles e fondatorul statului, iar statuia englezului, care a debarcat acolo în 1819, se găseşte pe locul unde ar fi călcat pentru prima dată, în zona Muzeului Civilizaţiilor. Hotelul Raffles este, de asemenea, un punct turistic.

