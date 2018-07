O tânără, model pe Instagram, atacată de rechini în timp ce poza în Bahamas: „Din câte ştiu, rechinii-infirmieri sunt destul de inofensivi“. Cum a reuşit să scape

Katarine Zarutskie, în vârstă de 19 ani, originară din California, a vrut să facă mai multe fotografii înotând în apele cristaline din Staniel Cay, alături de rechini-infirmieri, scrie The Independent.

Întotatul cu această specie de rechini este o activitate pe care turiştii din zonă o fac pe propria răspundere, notează sursa citată.

„Din câte ştiu eu, rechinii-infirmieri sunt destul de inofensivi. Am văzut multe persoane care au postat fotografii cu ei pe Instagram“, a spus tânăra de 19 ani.

Zarutskie spune că s-a inspirat pentru şedinţa foto printre rechini de la alte tinere cunoscute pe Instagram: „Păreau că se află în siguranţă, aşa că m-am gândit că sigur va fi OK şi pentru mine“, adaugă ea, BBC News.

După câteva secunde de pozat în apă, tânăra a fost însă atacată de unul dintre rechini, iar fotografiile care surprind momentul au fost făcute de tatăl iubitului ei.

FOTO Instagram

FOTO Instagram

„Brusc, am simţit ca şi când 15 persoane m-au strâns de braţ foarte, foarte tare. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram sub apă şi am simţit un val de adrenalină“, povesteşte tânăra, care a reuşit să-şi păstreze calmul, reuşind în cele din urmă să se salveze.

FOTO Instagram

„În astfel de momente, ai atât de multă adrenalină încât ştii că trebuie să ieşi din respectiva situaţie, însă eu am rămas calmă. Cred că dacă cineva ar fi ţipat sau s-ar fi zbătut în apă, situaţia ar fi fost puţin diferită“, a mai spus Katarina Zarutskie.

În urma acestui incident, tânăra a rămas cu o rană destul de mare la nivelul unui braţ şi a avut nevoie de îngrijiri medicale imediate. Proprietarul golfului în care Katarine a făcut şedinţa foto spune că rechinii sunt, de obicei, docili, dar că era probabil momentul în care aceştia se hrăneau şi ar fi confundat degetele tinerei cu mâncarea lor.

„Nu mă tem de ocean. Îl iubesc şi îl respect şi mai mult. Rechinul n-a vrut să facă asta, este un animal sălbatic şi cred că oricine înoată cu rechinii trebuie să realizeze dacă este o situaţie incontrolabilă“, a mai spus femeia, care este urmărită pe Instagram de peste 45.000 de fani.

FOTO Instagram