Cum vor fi preţurile pe litoralul românesc

Platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro a realizat recent un studiu în rândul partenerilor, adresându-le acestora o serie de întrebări cu privire la perioada pandemiei, precum şi la perspectivele şi aşteptările pentru perioada următoare, care în alţi ani era una cu grad de ocupare 100% pentru majoritatea hotelierilor.

Peste jumătate dintre hotelierii din România au investit în renovări în ultimul an

Conform studiului Travelminit.ro, 79% dintre hotelierii prezenţi pe platforma au profitat de perioada mai puţin aglomerată din ultimul an pentru a aduce îmbunătăţirii proprietăţilor pe care le administrează şi a întâmpina turiştii în cel mai bun mod posibil. Astfel, 56% au investit în renovarea camerelor, 17% au renovat bucătăria, iar 6% dintre respondeţi au îmbogăţit gama de facilităţi de care dispune unitatea de cazare, incluzând servicii noi precum SPA, ciubăr sau masaje. În acelaşi timp, încă de anul trecut s-au ridicat standardele de curăţenie şi igienă în camere, în spiritul noilor reglementări de pandemie, dat fiind că, pe lângă preţ, confort şi poziţionare, studiile anterioare au indicat şi că turiştii români aleg cazarea şi în funcţie de măsurile anti-COVID-19 implementate în locaţie.

În general, tarifele la cazare nu au fost majorate, iar politicile de anulare şi rezervare sunt cu mult mai flexibile decât anterior

51% dintre hotelieri confirmă că nu au mărit preţurile practicate anterior, iar 19% chiar au declarat că tarifele lor sunt cu 5-10% mai mici decât în sezoanele trecute. Există, însă, şi hotelieri care au decis să majoreze preţurile cu 5-10% (21% dintre respondenţi), iar un procent de 4% au declarat că anul acesta românii trebuie să plătească minim 10% în plus pentru sejururile în locaţiile lor. Totodată, 31% dintre hotelieri susţin că vor veni cu reduceri de preţ anul acesta, îndeosebi sub forma unor oferte speciale şi sezoniere şi 25% vor să îşi îmbunătăţească sistemul de rezervări, implementând rezervările în timp real, care îi ajută să evite situaţiile neplăcute precum overbooking-ul.

„Sperăm că suntem la finalul acestei perioade extrem de furtunoase pentru industria hotelieră din România. Scopul nostru, încă de la debutul pandemiei, a fost să rămânem aproape de partenerii noştri hotelieri, oferindu-le atât un canal de vânzare, cât şi know how şi consultanţă pentru strategia de business din această perioadă. Astfel, am implementat împreuna cu ei rezervările în timp real, un sistem ce îi va ajuta să îşi crească numărul rezervărilor online şi am dublat numărul proprietăţilor care nu percep avans sau care oferă anulare gratuită cu până la 7 zile înainte de sosire” a declarat Timea Ambrus Operations Manager Travelminit.ro

Pe de altă parte, un număr semnificativ de hotelieri (45% dintre partenerii Travelminit.ro) au decis să îşi ajusteze politicile de anulare şi rezervare, care anterior erau mai puţin prietenoase. Astfel, în noul context, românii vor putea profita de rezervări flexibile fără avans sau chiar cu anulare gratuită, ceea ce uşurează povara financiară pe care şi-o asumau turiştii care doreau să călătorească, dar nu îndrăzneau să facă rezervări de teamă că nu le-ar putea onora şi ar pierde banii.

Rezervările last-minute tot mai populare în rândul turiştilor români. Peste 65% dintre sejururi sunt de 1-2 nopţi

Pandemia a schimbat în mod sesizabil comportamentul turiştilor români, iar dacă în anii anteriori aceştia îşi rezervau din timp vacanţele de Paşte, de 1 Mai sau pe cele estivale, anul acesta peste 50% dintre rezervările pentru perioada următoare fiind de genul “last-minute”, efectuate cu 3-14 zile înainte de check-in. Vacanţele celor ce aleg sejururi în România sunt preponderent de scurtă durată, 66% dintre rezervări fiind de 1-2 nopţi, 30% de 3-5 nopţi, iar restul de doar 4% de peste 5 nopţi.

Deşi există această tendinţă evidentă a rezervărilor efectuate cu doar câteva zile de sejurul propriu-zis, 23% dintre hotelieri au primit primele rezervări pentru perioada Paştelui, iar 19% confirmă că unitatea este complet ocupată pentru Paştele de anul acesta. De asemenea, 37% dintre respondenţi confirmă că au înregistrat deja şi primele rezervări pentru vară.