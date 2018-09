Cum este viaţa în oraşul care a interzis maşinile: „Aici e paradisul“. Care sunt beneficiile aduse de măsura drastică

Pontevedra este singurul oraş din lume în care traficul a fost complet oprit în centru, iar autorităţile au impus reguli stricte de circulaţie la periferie.

Pontevedra este considerat unul dintre cele mai accesibile oraşe şi a primit numeroase distincţii internaţionale pentru calitatea urbanistică - premiul european „Intermodes“ (Bruxeless, 2013), premiul United Nations Habitat (Dubai, 2014), premiul de excelenţă (New York City, 2015).

Oamenii nu ţipă în Ponevedra pentru a se face auziţi. Nu mai auzi turaţia motoarelor, scârţâitul roţilor pe asfalt sau claxoanele şoferilor nervoşi, zgomotul de fundal obişnuit în majoritatea oraşelor spaniole, notează The Guardian.

Măsura a fost adoptată graţie primarului Miguel Anxo Fernández Lores. „Înainte de a deveni primar, pe strada din faţa biroului meu treceau 14.000 de maşini zilnic. Prin oraş circulau mai multe maşini decât locuitorii oraşului“, a declarat edilul.

Lores ocupă funcţia de primar din 1999, iar filosofia lui este una simplă: a avea o maşină nu-ţi dă automat dreptul de a ocupa spaţiul public. De aceeaşi părere este şi şeful infrastructurii oraşului, César Mosquera: „Cum este posibil ca bătrânii şi copiii să nu poată folosi străzile din cauza maşinilor? Cum se poate ca un bun privat – o maşină – să ocupe spaţiul public?“.

Lores a devenit primar după 12 ani în care a reprezentat opoziţia, iar într-o lună a pavat cu grantit 300.000 de metri pătraţi din centrul medieval al oraşului. Toate lucrările au fost finanţate pe plan local şi nu au primit niciun ajutor din partea administraţiei regionale sau centrale.

Înainte: Centrul istoric era mort, oraşul era în declin, poluat, plin de accidente

„Centrul istoric era mort“, spune primarul. „Se făcea trafic de droguri, era sufocat de maşini – era o zonă periferică practic. Era un oraş în declin, poluat şi existau multe accidente în trafic. Stagnam. Majoritatea persoanelor care au avut şansa de a pleca au făcut acest lucru. La început ne-am gândit să îmbunătăţim condiţiile de trafic, dar nu am putut găsi un plan funcţional. În schimb, am decis să înapoiem spaţiul public locuitorilor şi, pentru a face acest lucru, am decis să scăpăm de maşini“.

Au interzis ca maşinile să traverseze oraşul şi au scăpat de parcările stradale, deoarece au ajuns la concluzia că şoferii care căutau loc de parcare cauzau cea mai mare aglomeraţie. Au închis toate parcările exterioare din centrul oraşului şi au deschis parcări subterane şi la periferie, cu 1.686 de locuri.

După: o transformare radicală şi numeroase beneficii

Beneficiile sunt numeroase. Pe străzile unde 30 de persoane şi-au pierdut viaţa între anii 1996 şi 2006 din cauza accidentelor auto, în ultimii 10 ani, trei oameni au murit şi niciunul din 2009 încoace. Emisiile de CO2 au scăzut cu 70%, aproape trei sferturi din călătorii sunt făcute cu bicicleta, iar în timp ce populaţia altor oraşe din regiune se diminuează, Pontevedra a câştigat 12.000 de locuitori noi. De asemenea, refuzul autorităţilor de a semna aprobări pentru marile centre comerciale a însemnat că întreprinderile mici – care nu au putut să reziste crizei economice spaniole îndelungate – au reuşit să rămână pe linia de plutire.