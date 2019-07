Înarmaţi cu voie bună, cei cinci visual storytellers by day, superheroes by night, au făcut o vizită la cele două showroom-uri SensoDays din Bucureşti: Ştirbei Vodă şi Băneasa pentru un shooting like in the movies şi pentru a descoperi întreaga gamă de produse.

Kartell Battery, oglinda Kartell by Laufen sau setul de ceşti şi farfurii de cafea LSA au fost doar câteva dintre vedetele capturate de aceştia în cele mai strălucite ”posturi”. J

Plecând de la hashtag-urile #mysensodays şi #happydaysaresensodays, proiectul foto şi-a dorit să spun mai departe povestea www.sensodays.ro prin intermediul imaginii şi poveştii din spatele fiecărui produs sau accesoriu.

”Conceptul SensoDays este în primul rând despre oameni şi despre visele acestora. În experienţa noastră de 15 ani am încercat întotdeauna să ne conectăm atât cu clienţii noştri, cât şi cu dorinţele pe care le au pentru locuinţa lor şi încercăm, împreună, să creăm amintiri care vor dura o viaţă. Povestim, pentru că fiecare produs sau accesoriu Sensodays are drumul lui, din clipa fabricării, până în ziua în care ajunge în locuinţa cuiva. Tocmai de aceea, asocierea cu cei cinci fotografi a venit în mod natural, iar povestea pe care o spunem zi de zi se transmite şi prin poze.” a spus Milena Nedelcu, director de marketing SensoDays.

Cine sunt cei cinci magnifici?

Doria Drăguşin şi-a descoperit plăcerea pentru fotografie încă de mică şi a reuşit în 10 ani să expună atât în România, cât şi în afară.

”O pasiune care devine parte din viaţa ta şi rutina ta nu este deloc o întâmplare. E ca o destinaţie, după un şir de călătorii şi experimente care te aduc în punctul să descoperi cine eşti şi ce vrei cu adevărat. Mi-a fost destul de greu să mai plec după şedinta foto din showroom, mai ales că aliatul meu de încredere din poze a fost atât de cucerit de SensoDays încât şi-a dorit să rămână acolo!”.

Ionela Stoica este fotograf culinar şi food stylist de peste 4 ani. ”Mi-a plăcut mult tot ce am văzut la SensoDays pe partea de bucătării, farfurii şi pahare simple, cu un aspect curat, cu un design minimalist sau cu pattern-uri inspirate din natură, piese cumva ieşite din afara timpului, care îşi păstrează valoarea şi frumuseţea. A fost o adevărată plăcere să îţi pui imaginaţia la joacă, să combini culori, texturi transparente şi reflexii, astfel încât să sfârşeşti cu un mix ludic sau clasic.”

Magdalena Gheorghe, full time photography legend, şi-a descoperit pasiunea în urmă cu 10 ani.

”Am fost plăcut surprinsă să descopăr acest spaţiu luminos şi modern. O locaţie unde putem găsi obiectele de care e nevoie zilnic în casele noastre şi nu numai, cu o multitudine de produse din cele mai variate. SensoDays este un showroom cu zone calde şi primitoare, în care aproape că te simţi ca acasă.”

Marius Dragne, food blogger, photographer & enthusiast, cu o experienţă de peste 7 ani: ”Sunt unele momente când sunt foarte atent şi concentrat, iar altele când sunt distras de agitaţia din exterior. La SensoDays am avut impresia că intru în altă lume, am uitat de termenele limită de la birou şi am reuşit să creez. Eu, aparatul foto şi gama variată de produse am făcut echipă bună, aşa sper că se vede şi în fotografiile mele. ”

Sorin Stana, fotograf cu experienţă de peste 15 ani în presa din România. A colaborat cu cele mai importante publicaţii de business, printre care: Forbes; Biz dar şi publicaţii din zona de LifeStyle:”Prin fotografie îţi laşi tu propria amprentă asupra unui moment la care te poţi întoarce oricând îţi doreşti. Iar asta am simţit la Sensodays, că peste 15 ani pot să mă uit la shooting-ul făcut şi să-mi amintesc cât de tare m-am distrat”.

Despre Sensodays

SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea, întreaga echipă susţine viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care Sensodays reuşeşte să recomande şi să ofere cele mai interesante, mai versatile şi mai noi produse şi colecţii ale brandurilor cu reputaţie in domeniul băilor, bucătăriilor şi al decoraţiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viaţă şi este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale.

Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditaţi permanent şi o logistică impecabila cu livrare în toată ţara SensoDays te invită să adaugi o notă personală. #mysensodays

Pe www.sensodays.ro găsiţi peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiraţie vă asteptam în cele două showroom-uri din Bucureşti, Băneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 şi Ştirbei Voda 160-162.