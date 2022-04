Românii sunt încă rezervaţi să revină la stilul de viaţă pre-pandemic, chiar dacă restricţiile s-au ridicat

52% dintre respondenţii români la un sondaj realizat de FREE NOW, o platformă europeană de mobilitate care oferă servicii de taxi şi ridesharing în România, spun că sunt în continuare rezervaţi privind reluarea stilului de viaţă pre-pandemic, iar alţi 24% declară că încă evită să-şi facă planuri de ieşit în oraş. Cu toate acestea, aproape două treimi dintre ei simt nevoia să recupereze experienţele amânate în timpul pandemiei.

Românii se consideră persoane foarte sociabile, aşa cum declară aproape jumătate dintre respondenţi, dar chiar şi dintre aceştia, 24% au spus că vor să socializeze mai puţin decât în 2019, ca efect post-pandemie şi fiind încă preocupaţi de limitarea răspândirii virusului. În plus, 1 din 2 respondenţi a spus că şi-a anulat planurile de ieşit în public de când au fost ridicate restricţiile, din cauza anxietăţii sociale.

În ciuda reticenţelor privind socializarea, 62% dintre respondenţii români la sondajul FREE NOW simt nevoia să recupereze activităţile care au fost limitate în timpul pandemiei. Dintre acestea, cel mai mult le-au lipsit călătoriile (48%), întâlnirile cu familia şi cu prietenii fără restricţii (47%), adunările sociale în scop recreativ (37%), ieşitul la cumpărături fără restricţii (25%) şi participarea la evenimente culturale (25%). Petrecerile, participarea la festivaluri de muzică sau la concerte mari şi la evenimente sportive s-au aflat, de asemenea, pe lista activităţilor pe care ar vrea să le recupereze acum. 13% dintre respondenţii români au dus dorul socializării cu colegii de la locul de muncă, interacţiune care, drept urmare a pandemiei, a devenit din ce în ce mai mult mediată de tehnologie.

„Persoanele care au respectat cu stricteţe regulile în perioada pandemiei au tendinţa de a continua să menţină acelaşi comportament din mai multe motive. Temerile legate de sănătatea lor şi a familiei s-au instalat atât de bine în atitudinea lor de zi cu zi, încât au ajuns chiar la convingerea că renunţarea la reguli implică în continuare aceleaşi riscuri ca în timpul crizei sanitare. În plus, în pandemie au dobândit o mai bună gestionare a timpului personal, datorită orelor economisite prin renunţarea la deplasarea între birou şi domiciliu, dar şi eficientizarea costurilor financiare, iar aceste lucruri atârnă greu în balanţă atunci cand iau în considerare revenirea la stilul de viaţă pre-pandemic”, spune Nicoleta Muşat, psiholog clinician.

Mai mult, pandemia a influenţat obiceiurile de călătorie ale românilor. În acest sens, în topul activităţilor care declanşează anxietatea românilor se află călătoriile cu mijloacele de transport în comun (30%), aparenţa reflectată în comportamentul celorlalţi că lucrurile s-au „întors la vremurile de dinainte de pandemie” (30%), precum şi faptul că oamenii nu mai respectă normele legate de distanţarea socială (25%) şi nu mai poartă măşti (23%), pe lângă călătoriile pe distanţe lungi sau în străinătate (15%).

„Românii pot fi caracterizaţi ca nişte persoane sociabile, aşa cum se şi identifică, deci tocmai de aceea au simţit în aceşti doi ani lipsa activităţilor specifice stilului lor de viaţă de dinaintea pandemiei. Este recomandat ca reluarea activităţilor cotidiene să se facă treptat, cu menţinerea acelor măsuri de protecţie care îi ajută pe ei să se simtă în siguranţă şi care îi protejează de anxietate”, adaugă psihologul.

Când vine vorba de deplasări urbane, principalele criterii care influenţează în continuare preferinţele românilor de mobilitate sunt siguranţa, preţul, confortul, curăţenia şi viteza. Astfel, 1 din 4 români a clasat serviciile de ridesharing şi car-sharing pe primul loc atunci când vine vorba de alegerea opţiunii de mobilitate urbană, urmate de taxi (12%) şi micromobilitate cu scutere, trotinete sau biciclete (11%).

„La FREE NOW observăm că românii revin la stilul de viaţă de dinainte de pandemie. Numărul de curse de taxi şi ridesharing din ultimele săptămâni creşte într-un ritm stabil. Observăm de asemenea că revenirea la obiceiul de a ieşi în oraş sau de a participa la evenimente sociale durează ceva timp pentru unele persoane. La FREE NOW, continuăm să ne preocupăm de siguranţa pasagerilor care aleg opţiunile noastre de mobilitate şi promovăm călătoriile în siguranţă prin opţiunile de ridesharing sau taxi, pentru că, sperăm noi, aşa putem sprijini utilizatorii şi deciziile lor de a adopta stilul de viaţă pe care şi-l doresc”, spune Daria Marinescu, Head of Marketing FREE NOW România.