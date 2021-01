Riflaje şi joc de umbre într-un apartament din Oradea, amenajat cu 25.000 euro

Acest apartament cu două camere se află la ultimul nivel al unui imobil nou din centrul istoric şi are o vedere panoramică asupra oraşului vechi. Investitorul, Flaviu Pop, CEO al EAS|Residence, l-a amenajat pentru a-l oferi spre închiriere în regim hotelier şi pe termen lung. A dorit un design contemporan, urban, uşor nonconformist, cu finisaje şi materiale de calitate.

A colaborat cu arhitectul Dorin I. Lungu de la AIDO Studio Design, care a început proiectul în momentul în care structura imobilului nu era încă ridicată. Acest fapt i-a permis să planifice de la început toate detaliile, inclusiv poziţiile instalaţiilor electrice şi sanitare.

Riflajul şi comoda din camera de zi sunt realizate de Massmobel.

Amenajarea a durat şase luni şi a costat 25.000 euro, din care partea de instalaţii sanitare şi electrice a reprezentat aproape 20% din buget, finisajele plus manopera în jur de 40%, iar mobilierul 30%. Locuinţa are o suprafaţă de 61 metri pătraţi plus o logie de patru metri pătraţi.

Zona de zi este un open space, iar accesul se face direct în zona de dining, care a trebuit - din acest motiv - să aibă un caracter puternic, punctează arhitectul. În imediata apropiere a zonei de acces se află dormitorul şi baia.

Placarea unuia dintre pereţi cu MDF alb lucios, iluminat cu bandă LED, oferă senzaţia unui spaţiu mai amplu.

Deşi bucătăria este amenajată într-un spaţiu relativ îngust, mobilarea pe trei laturi îl optimizează la maxim. Mobilierul pe comandă e realizat cu Spazio Ideea, iar faianţa stil patchwork dintre corpuri e modelul Marazzi Decoro Memory, de la acelaşi furnizor.

Elementele naturale ca riflajul de lemn şi plantele aduc confort zonei de zi.

În living, ies în evidenţă câteva piese cu impact vizual puternic: lampadarele, canapeaua Galla Chester de la Mobila Dalin, măsuţele de cafea de pe Acaju.ro, covorul de pe Vivre.ro şi fotoliul de pe Somproduct.ro, armonizate de riflajul de pe fundal.

Masa de dining şi scaunele sunt de la IKEA, covorul e de la The Home, iar corpurile de iluminat de pe Vivre.ro.

Din punct de vedere cromatic, suportul de nuanţă închisă (vopseaua antracit de la Benjamin Moore) a devenit fundal pentru întreaga amenajare. El pune în valoare piesele colorate de design care dau viaţă spaţiului.