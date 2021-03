Premieră. Casa de licitaţii Christie’s a vândut prima operă de artă digitală pentru aproape 70 de milioane de dolari

Opera digitală intitulată „Primele 5.000 de zile” constă în tot atâtea imagini create pe parcursul ultimilor 13 ani şi jumătate, începând din mai 2017.

Christie’s a transmis joi pe Twitter, la finalul licitaţiei că opera digitală îl „poziţionează între primii trei cei mai valoroşi artişti în viaţă”.

Este prima dată când o casă de licitaţie importantă oferă spre vânzare o operă digitală cu certificat de autenticitate NFT şi prima opera plătită în criptomonede.

NFT-urile sunt identificatori electronici care confirmă faptul că bunurile sunt autentice şi unice, detaliile lor fiind stocate pe blockchain. Acestea rezolvă problema bunurilor digitale care pot fi replicate indefinit.

Colecţionari din 11 ţări au participat la licitaţia online care s-a încheiat pe 11 martie. 22 de milioane de oameni au intrat pe site-ul Christie’s înainte de finalul licitaţiei.

Beeble, pe numele său real Mike Winkelmann, a comentat pe Twitter după licitaţie: „Artiştii folosesc de 20 de ani hardware şi software pentru crea opere de artă şi le distribuie pe internet dar nu a existat niciodată un mijloc prin care cineva să fie proprietar de drept al unei opere de colecţie. Asta s-a schimbat cu apariţia NFT-urilor. Cred că am deschis un nou capitol în istoria artei, şi anume arta digitală”.

Noah Davis, specialist în artă postbelică şi contemporană pentru Christie's, l-a adus pe Beeple în atenţia casei de licitaţii după ce a observat popularitatea crescândă a graficianului.





„În primele 10 minute ale licitaţiei am avut peste 100 de oferte plasate. Am trecut de la o ofertă de deschidere de 100 de dolari (25 februarie- n.red) la peste 1 milion de dolari. Am avut ofertanţi din şapte ţări diferite", a declarat Davis pentru Yahoo Finance.